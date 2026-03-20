Grâce présidentielle pour 227 condamnés à l’occasion de l’Aid El Fitr

Sacrifiant à une tradition républicaine, le chef de l’Etat a accordé des réductions de peines à l’occasion de l’Aid El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan.

Ainsi, 227 prisonniers, condamnés à des peines privatives de liberté, devenues définitives avant la date du 19 mars 2026, parmi lesquels 126 seront immédiatement libérés, bénéficient d’une réduction de peine privative de liberté d’une année, ce vendredi, selon un décret présidentiel pris sur la base de l’article 37 de la constitution.

Cette mesure ne couvre pas les bénéficiaires d’une grâce précédente au cours des 2 dernières années.

A signaler que sont exclus de cette réduction de peine “les personnes condamnées pour des crimes graves, liés à l’homicide volontaire, au terrorisme, brigandage, viol, traite des êtres humains et pratiques esclavagistes, incitation à la haine et à la discrimination, trafic de migrants, détournements et dilapidation de fonds publics, contrefaçon de monnaie, importation, exportation, transport, vente, courtage ou possession de drogues dangereuses”.

Les autres détenus bénéficieront d’une anticipation d’un an sur leur date de libération