L’impôt : Du prélèvement contraint au contrat social/Par El Wely Sidi Heiba

Perçu souvent comme une simple charge pesant sur les agents économiques, l’impôt constitue en réalité le mécanisme central par lequel le pays organise la vie collective de sa population et assure la pérennité des services essentiels à sa cohésion.

Dans l’architecture de l’État moderne, la fiscalité agit comme le principal levier de financement de l’action publique. Elle garantit à la puissance publique des ressources stables pour assumer ses missions régaliennes et sociales par la production de services publics (éducation, santé), maintien de la sécurité, fonctionnement de l’appareil judiciaire et mise en œuvre de politiques de justice sociale. Au-delà, elle est le moteur de l’investissement dans les infrastructures structurantes (routes, ports, réseaux énergétiques et hydrauliques), dont dépendent à la fois la compétitivité économique et le bien-être quotidien des citoyens.

Mais réduire l’impôt à sa seule fonction budgétaire serait omettre sa dimension stratégique. Instrument de politique économique, il oriente les comportements et peut stimuler l’investissement dans des secteurs jugés prioritaires par le biais d’incitations, ou, à l’inverse, décourager certaines activités par une fiscalité plus lourde. Il joue également un rôle majeur dans la régulation sociale, en permettant une redistribution partielle des richesses contribuant ainsi à atténuer les inégalités.

Cette conception de l’impôt comme outil au service de la collectivité n’est pas étrangère à la tradition juridique des sociétés musulmanes. La réflexion sur les ressources publiques y a été structurée autour des principes cardinaux de l’intérêt général et de la préservation du bien commun. Si les modèles historiques reposaient sur des ressources canoniques, la pensée juridique a toujours envisagé la possibilité d’une imposition extraordinaire pour faire face à des nécessités collectives impérieuses. Cette faculté était cependant strictement encadrée par les deux conditions fondamentales que sont l’équité, afin que la charge ne pèse pas de manière disproportionnée sur les plus vulnérables, et la finalité claire et transparente, les fonds ainsi levés devant être intégralement et exclusivement affectés à des besoins publics essentiels. Dans cette perspective, l’impôt transcende la contrainte pour devenir l’instrument privilégié de la gestion du bien commun.

Contrat social implicite

En Mauritanie, le financement du budget repose sur une dualité structurelle; d’un côté, les recettes fiscales prélevées sur les agents économiques ; de l’autre, les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles (fer, or, pêche). La Société nationale industrielle et minière (SNIM) occupe à cet égard une position prépondérante, par son rôle moteur dans l’extraction et l’exportation du minerai de fer.

Cependant, l’analyse du débat public révèle un paradoxe et une attente. Le principe même de l’impôt n’est plus contesté ; il est largement accepté comme un axiome du fonctionnement étatique. Les critiques ne surgissent pas d’un rejet du prélèvement, mais d’une exigence de réciprocité. Elles s’intensifient lorsque le lien de causalité entre le prélèvement et l’amélioration tangible des conditions de vie semble rompu, infrastructures défaillantes, services publics en berne, ou opacité persistante dans la gestion des deniers publics.

Dès lors, la question fondamentale n’est plus celle de la légitimité de l’impôt ni celle, souvent instrumentalisée, de la fraude. Elle se déplace sur le terrain de l’efficacité institutionnelle et de la gouvernance. Le véritable enjeu réside dans la capacité des institutions à allouer ces ressources de manière optimale, conformément aux exigences d’un État de droit moderne, où la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité sont les piliers de la gestion publique.

Ainsi conceptualisé, l’impôt apparaît comme la manifestation d’un contrat social implicite. En contrepartie de la contribution des citoyens au financement de la nation, l’État contracte une obligation de résultat, celle d’une gestion rigoureuse, transparente et orientée vers le développement humain et l’amélioration durable des conditions de vie. Ce n’est qu’à cette condition que l’équilibre s’établit et que l’impôt retrouve sa pleine signification. Il cesse alors d’être une obligation unilatérale subie pour devenir l’outil partagé par excellence de la construction de l’intérêt général.