Boubacar Ould Messaoud, une conscience libre et courageuse

Aujourd’hui, j’ai une pensée profondément émue pour mon tonton et voisin, Boubacar Messaoud, une conscience libre et courageuse de la Mauritanie.

Il fut de ces hommes rares qui ne se contentent pas de dénoncer l’injustice, mais qui consacrent toute leur vie à la combattre. Fondateur de SOS Esclaves, il a porté sans relâche la voix des Haratines et de tous ceux que l’histoire et les hommes avaient condamnés au silence. Son combat était celui de la dignité humaine, de la liberté et de l’égalité entre les hommes.

Mais son engagement pour la justice ne date pas de l’âge adulte. Il commence dès l’enfance. À une époque où l’école était réservée aux fils de l’élite, il osa franchir cette barrière invisible en refusant l’injustice. Ce geste, simple en apparence, portait déjà en lui la promesse d’un destin: celui d’un homme qui refuserait toujours l’ordre injuste.

Je tiens aussi à lui rendre cet hommage à travers cette photo où on le voit aux côtés du doyen Mohamedden Babbah, d’Abderahmane Ould Maouloud Ould Daddah et de Ismael Ould Sidiya. Des tontons que j’aimais inviter chez moi après la disparition de mon père, pour leur permettre de se retrouver, d’échanger et de discuter. À travers ces moments simples mais précieux, je voulais modestement faire vivre cette Mauritanie plurielle, faite de respect, de paix et d’amour entre ses enfants — une Mauritanie qui, malheureusement, semble se perdre de nos jours.

Toute sa vie, Boubacar Messaoud est resté fidèle à cette exigence morale. Courageux, digne, infatigable dans son combat, il a marqué des générations et laissé une empreinte indélébile dans la lutte pour la dignité et les droits humains en Mauritanie.

Les hommes de cette trempe ne disparaissent jamais vraiment. Ils vivent dans les consciences qu’ils ont éveillées et dans les combats qu’ils ont inspirés.

Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille parmi les justes et fasse du Paradis sa demeure éternelle.

Aly Ibrahima Sy de Tékane