Mariem Mint Hbiby Neinny, vice-présidente du Front pour la Citoyenneté et la Justice (FCJ) : ‘’Nous sommes optimistes quant au lancement du dialogue’’

Le Calame: : Les partis de la majorité présidentielle dont le vôtre viennent de remettre leurs recommandations au coordinateur du dialogue national. Etes-vous optimiste pour le démarrage imminent du dialogue ?

Mariem Mint Hbiby Neinny: Bien sûr, les partis dont le nôtre qui soutiennent le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani sont optimistes quant au lancement du dialogue national inclusif et nous espérons que ces concertations soient couronnées des résultats positifs.

Votre parti poursuit sa campagne d’implantation dans le pays. Comment les mauritaniens que vous avez rencontrés ont-ils accueilli la création du FCJ et que peut-il leur apporter ?

-Il est vrai que nous avons lancé une campagne permanente pour faire connaître notre parti et consolider son implantation dans tout le pays. Dans les régions que nous avons visitées jusqu'à présent, nous avons constaté que les citoyens placent leurs espoirs dans le projet de notre parti, dirigé par le président Mohamed Jemil Mansour. Ce dernier a fait de la citoyenneté et de la justice sa devise, et son parti rassemble des personnalités de tous horizons, de toutes origines ethniques, régionales, sociales et intellectuelles, reconnues pour leurs positions sérieuses et sincères sur toutes les questions qui préoccupent la nation et ses citoyens.

Nous abordons le dernier virage du mois béni du Ramadan. Quels sont les échos que vous avez reçus des mauritaniens sur le déroulement de l’opération Ramadan organisé par le gouvernement pour endiguer la hausse des prix ?

-La campagne du mois béni Ramadan a été importante et fructueuse, avec notamment l'implantation de centres commerciaux sur les places publiques de toutes les Moughataas. Des comités ont également été mis en place pour veiller à la mise en œuvre du plan de stabilisation des prix des produits alimentaires inclus dans le panier alimentaire du Ramadan. Nous espérons que le gouvernement poursuivra ses efforts pour faciliter l'accès des citoyens aux produits de première nécessité après le Ramadan, tout en assurant la disponibilité de l’aliment bétail à des prix raisonnables, notamment dans les zones pastorales, à l'approche de l'été.

-A l’instar de la communauté internationale, la Mauritanie a célébré le 8 mars, fête de la femme. Quelle évaluation vous faites de la place de la femme dans les sphères e décision de l’état ? Etes-vous satisfaites de la place que le FCJ accorde à ses militantes ?

-Il convient de souligner, en ce 8 mars, que Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a renforcé la représentation des femmes au sein des ministères, et nous continuons dans cette voie. Nous nous réjouissons de leur présence accrue dans la sphère publique nationale. Quant à la présence des femmes au sein de notre parti, le Front Citoyenneté et Justice (JMA), elle est solidement établie par leurs postes de premier plan à tous les niveaux de direction.

Propos recueillis par Dalay Lam