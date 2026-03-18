Un gouvernement averti en vaut combien ?

Jamais mesure n’a été aussi impopulaire que celle prise il y a quelques semaines par le gouvernement. En effet, la décision d’exiger le dédouanement de tout téléphone entre « illégalement » en Mauritanie a suscité une levée de boucliers sans précédent. Aussi bien de la classe politique, majorité et opposition réunis, que des « points chauds » qui ont fait, de cet outil, leur principal revenu ou des simples citoyens qui ne pourront plus acquérir de nouveaux téléphones, de crainte que le couperet de la douane ne leur tombe sur la tête. Des marches ont même été organisées vers la Présidence et, bizarrement, la police a laissé faire. Très prompte à disperser le moindre rassemblement, elle a laissé faire cette fois, sans broncher. Au fait, la police relève de quel ministère ? Suivez mon regard…

Du coup, le Premier ministre s’est retrouvé tout seul face à cette déferlante de mécontentements et n’a été épargné ni par ceux qui ont marché ni par ceux qui sont assis et ont déversé toute leur bile sur lui. Même son parti, l’INSAF, s’est joint au concert des récriminations. Il a demandé l’ouverture de négociations avec les vendeurs de téléphones, avec en ligne de mire la situation des travailleurs de ce secteur qui occupe des milliers de jeunes. Le gouvernement a aussitôt fait machine arrière. Pour le moment. Au lieu des deux semaines accordées aux titulaires de téléphones pour s’acquitter des droits de douanes pour ne pas les voir hors d’usage, le délai a été porté à deux mois. En attendant que la décision soit enterrée ? Probablement, puisqu’inapplicable sous cette forme. Seuls deux ou trois pays dans le Monde l’ont essayée, mais ont fini par l’abandonner. Comme sur toute la planète, tout doit se faire à la frontière. C’est là qu’il faut serrer la vis. Courir derrière un usager qui s’est saigné aux quatre veines pour acheter un smartphone est non seulement contre-productif, mais, aussi, générateur de frustrations comme on en a vu au cours des derniers jours. Un problème de plus dont le gouvernement devrait bien se passer. Il en a déjà assez. Un gouvernement averti en vaut combien ?

Ahmed ould Cheikh