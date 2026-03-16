La Mauritanie telle que la veut Son Excellence… Fermeté dans la position et responsabilité dans l’attitude

Dans le contexte des accusations récemment formulées par le gouvernement malien à l’encontre de notre pays, prétendant que la Mauritanie protégerait des éléments terroristes ou leur offrirait un refuge sûr, il apparaît nécessaire de rappeler un certain nombre de vérités fondamentales :

︎ La Mauritanie est un État responsable qui respecte ses positions et ses engagements. Son bilan dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme est clair et largement reconnu. Sa position dans ce domaine n’a jamais été ambiguë ni marquée par un quelconque double discours.

︎ La Mauritanie a payé un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. Des fils du pays et des soldats sont tombés en martyrs alors qu’ils accomplissaient leur devoir de protéger la patrie et de préserver la sécurité de la région. Il ne s’agit pas d’un simple discours politique, mais d’une histoire documentée de sacrifices, d’opérations militaires et de stratégies sécuritaires qui ont fait de notre pays un modèle de stabilité et de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.

︎ Les pays voisins, ainsi que les acteurs régionaux et internationaux, sont conscients de l’importance de la Mauritanie et de sa place en tant que partenaire sérieux dans la lutte contre ce fléau qui menace tout le monde sans exception.

Lorsque la République sœur du Mali a traversé l’une des crises les plus difficiles de son histoire contemporaine, avec l’expansion de groupes terroristes dans de vastes zones de son territoire, la Mauritanie n’a jamais été simple spectatrice. Elle s’est tenue, peuple et gouvernement, aux côtés du peuple malien, consciente de l’unité du destin et de la géographie, et convaincue que la stabilité du Mali fait partie intégrante de celle de toute la région.

Dans ce contexte, la position de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été claire et responsable après le dernier coup d’État militaire survenu au Mali. Il a refusé toutes les tentatives de certaines parties internationales et régionales visant à isoler ou à asphyxier économiquement ce pays, notamment par la restriction du passage des marchandises et des biens essentiels. Au contraire, Son Excellence a insisté sur la nécessité de faciliter le commerce et l’acheminement de l’aide, d’ouvrir les frontières aux frères maliens et de leur assurer des conditions dignes de séjour et de vie en Mauritanie, conformément au devoir de bon voisinage et aux liens fraternels entre les deux peuples.

Malgré cela, les accusations que l’on entend aujourd’hui ne peuvent être comprises indépendamment du contexte politique complexe que traverse la République sœur du Mali, confrontée à de multiples crises internes. Il n’est ni naturel ni logique pour un régime vivant de telles circonstances de chercher des ennemis extérieurs, alors qu’il administre un État éprouvé par la guerre, la destruction et les divisions, au lieu d’élargir le cercle de ses alliances et de renforcer sa présence interne et régionale afin de faire face à ses véritables défis.

Dans cette perspective, répondre à ces accusations exige beaucoup de sagesse et de finesse politique. L’intérêt supérieur de la Mauritanie demeure avant tout de préserver la sérénité de son discours et la constance de ses positions, et de ne pas se laisser entraîner dans des tensions supplémentaires dans une région déjà marquée par une fragilité sécuritaire et politique bien connue.

La force des États ne se mesure pas par des réactions impulsives, mais par leur capacité à faire preuve de retenue, à rester fidèles à leurs principes et à poursuivre leur rôle avec responsabilité. La Mauritanie, qui a choisi depuis plusieurs années la voie de la sagesse et de l’équilibre sous la conduite de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sait que la stabilité de la région ne se construit pas en alimentant les crises ou en élargissant les différends, mais par l’action commune, la coopération sincère et la lutte contre le terrorisme en tant qu’ennemi commun de tous.

C’est cela, la nouvelle Mauritanie…....

Ebbabe Ould Bengnoug