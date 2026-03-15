Pour sécuriser l’approvisionnement du marché : le gouvernement interdit la sortie des denrées alimentaires

Les autorités ont entamé l’application de nouvelles mesures aux postes frontaliers visant à empêcher la sortie des denrées alimentaires du territoire national, dans le but de préserver l’approvisionnement du marché intérieur. Selon des sources officielles, les services de sécurité ont reçu des instructions strictes interdisant aux voyageurs et aux véhicules de transporter des produits alimentaires à travers les frontières. L’interdiction concerne l’ensemble des denrées, qu’elles soient produites localement ou importées. Cette décision intervient après des directives du président de la République, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, qui a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’approvisionnement du marché national en produits alimentaires et énergétiques essentiels.

Dans ce cadre, une réunion de la commission ministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement du marché national s’est tenue sous la présidence du Premier ministre, Moctar ould Djay. Les participants ont examiné la situation du marché local, notamment la disponibilité des produits de base, la régularité des circuits d’approvisionnement et l’évolution des marchés internationaux. Au cours de cette réunion, les autorités ont appelé à la mise en place de mesures anticipatives afin d’assurer un approvisionnement stable et régulier du marché national, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques internationales et les fluctuations des prix de certaines denrées.

Selon des observateurs, ces mesures visent également à éviter la réexportation de produits alimentaires vers les pays voisins et à limiter les tensions sur les prix intérieurs, alors que la hausse du coût des denrées de base suscite des préoccupations croissantes chez les consommateurs. Le gouvernement affirme que ce dispositif restera en vigueur tant que la situation des marchés et l’approvisionnement du pays l'exigent.