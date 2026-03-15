Grève d’une semaine des enseignants du technique

Le Syndicat national des enseignants de l’enseignement technique et professionnel en Mauritanie a annoncé, lundi dernier, le lancement d’une grève d’une semaine pour protester contre ce qu’il qualifie de « mépris des revendications professionnelles légitimes » de la part des autorités. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Abdelmottaleb Ndiaye, le syndicat indique que cette décision intervient après « l’épuisement de toutes les voies de dialogue » avec les autorités compétentes, malgré plusieurs mouvements de protestation organisés ces derniers mois.

Selon la même source, la grève vise à instaurer le principe d’équité professionnelle dans le secteur de l’enseignement technique et professionnel. Le syndicat affirme que cinq revendications principales sont restées sans réponse, parmi lesquelles l’accès à un logement décent pour les enseignants du technique, un avantage dont bénéficient, selon lui, leurs collègues d’autres branches de l’éducation. Les enseignants réclament également l’adoption d’un plan de carrière clair garantissant des promotions équitables, la mise en place d’une prime de risque, une indemnisation pour les mutations jugées arbitraires, ainsi que la suppression des retenues sur salaire appliquées aux enseignants ayant participé aux précédentes manifestations.

La direction syndicale qualifie la grève de « mesure nécessaire » et tient les autorités pour responsables de toute perturbation du fonctionnement des établissements relevant de l’enseignement technique. Le syndicat conclut son communiqué en réaffirmant sa disponibilité à engager un dialogue sérieux et responsable afin de parvenir à une solution globale aux revendications des enseignants.