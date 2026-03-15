Nouakchott vibre aux sons et lumière du festival ”Medh”

Dans la dévotion et la spiritualité, Nouakchott va vivre au rythme de la 13é édition du festival “Medh” des nuits de louanges au prophète, organisée par le centre “Teraneem pour les Arts Populaires”.

Ces soirées, ambiance, sons et lumière, dédiées cette année à la mémoire de feu Boubacar Messaoud, fondateur de l’ONG “SOS Esclaves” disparu il y a quelques jours, ont été lancées samedi matin, au stade Cheikha ould Boydiya de Nouakchott, en présence de la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, et du Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou, de nombreux officiels et plusieurs milliers de spectateurs.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de lancement, le ministre de la culture a expliqué la véritable signification du festival, qui vise “à mettre en valeur l’art de louer le prophète et s’inscrit dans une vision globale, dont l’objectif est de préserver le patrimoine spirituel et littéraire du pays et renforcer sa présence dans la mémoire collective, car il représente l’une des plus hautes expressions de l’attachement de la société mauritanienne à la vie du prophète PSL”.