Sebkha: La DREN-Ouest organise un atelier de formation sur la violence et le genre en milieu scolaire au profit des enseignants 

L’école dite des Sapeurs Pompiers du Ksar a abrité ce samedi 14 mars 26, les travaux d’un atelier de formation des enseignants de la Moughata’a de Sebkha. Organisée par la direction régionale de l’éducation de Nouakchott-Ouest en partenariat avec l’UNICEF, cette rencontre de deux jours, animée par des inspecteurs de l’éducation, a pour objectif de sensibiliser et de former 130 enseignants sur les violences et le genre dans l’écosystème scolaire.

Le choix de Sebkha pour démarrer la série d’ateliers de formation sur les thématiques retenues se justifie par diverses raisons, explique Mohamed Saleck Taleb, directeur régional de l’éducation. En effet, la Moughataa de Sebkha est hélas réputée « à haut risque » pour certains enseignants qui ne veulent pas y servir à cause des agressions multiformes, de déficit d’enseignants et de conditions d’accueil et autres formes de violences qui ne favorisent pas un enseignement serein et de qualité. Au contraire, elles occasionnent les déperditions scolaires. D’où l’organisation de séries d’ateliers pour corriger ces stéréotypes. Durant les deux jours de formation, les inspecteurs et les enseignants venus des différentes écoles de la Sebkha, vont échanger, à travers des travaux de groupes, sur deux modules: Module de formation sur la violence en milieu scolaire, Module de Formation sur l’approche genre en milieux scolaire mais également sur leurs expériences personnelles et donc leur écosystème.

Dans son mot d’ouverture des travaux de l’atelier, le DREN de Nouakchott-ouest expliqué les attentes de la direction : «l’évaluation de la série d’ateliers que nous organisons en partenariat avec l’UNICEF va permettre de jauger de vos capacités à gérer les questions de violences et de genre dans vos écoles et du coup améliorer vos pratiques quotidiennes de classe, vos rapports avec vos élèves mais aussi avec tout l’environnement de l’école, d’une part, mais en même temps de suggérer des pistes de réflexions sur lesdites questions, d’autre part. » Le DREN a ensuite indiqué que cet atelier entre dans le cadre de l’extension des interventions de l’UNICEF qui se limitait jusqu’ici à Dar Naim. Il a remercié ce partenaire et a dit espérer que ses interventions contribueront fortement à améliorer les conditions de travail des enseignants. Le DREN de Nouakchott-Ouest a rappelé que la Mauritanie fait de l’égalité des genres dans l’éducation ainsi que dans les processus d’enseignement de d’apprentissage, une priorité. Aussi la Constitution du 20 juillet 1991 établit-elle l’égalité devant la loi pour tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale…