Le gouvernement communique sur la mise en œuvre du programme de Ghazouani

Pour gagner les suffrages des mauritaniens dans la perspective d’un second mandat, le candidat Mohamed El Ghazouani avait pris beaucoup d’engagements en juin 2024.

Voici un bilan fourni par les autorités.

Le Ministre Secrétaire Général du gouvernement a présenté une communication relative à l’état de mise en œuvre du programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à l’occasion du Conseil des Ministres du mercredi 11 mars 2026, annonce un communiqué publié à l’occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Ce document fait l’économie de l’exécution des différents programmes et projets de développement et annonce “un portefeuille de 114 marchés. L’avancement moyen de celui-ci, à la fin du mois de février 2026 est de 48%. Le taux de décaissement moyen est de 34%. La consommation moyenne des délais est de 106%.

La cadence mensuelle d’avancement enregistre une progression moyenne sur les derniers mois de 6,54 points, soit 3,27 points par mois.

Elle reste convenable avec des résultats mitigés par département. On constate que le taux d’avancement mensuel est resté au dessus de la barre des points de la période janvier/février 2026.

Le Programme Prioritaire de Développement de la Ville de Nouakchott (PPDV-NKC), lancé le 20 janvier 2025, présente, au 28 février 2026, un avancement de 87%, pour un délai consommé de 81%. L’évolution sur les mois de janvier et février 2026 est de 10 points cumulés.

Quant au Programme Prioritaire pour l’Accès Généralisé aux Services de Base (PPGAS), après une entrée en phase d’exécution plutôt timide,

pour les composantes éducation et santé, le programme commence à prendre une bonne trajectoire avec une cadence mensuelle moyenne de 6 points, qui doit néanmoins encore augmentée.

En effet, l’avancement au 28 février 2026 est de 28%, contre 16% au 31 décembre 2025, soit 12 points cumulés sur la période janvier/février 2026.

Le délai au 28 février 2026 est de 25% : le programme est donc globalement en avance”.