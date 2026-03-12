Mimi Touré, l’engagement et la résilience d’une combattante politique

Dans le paysage politique sénégalais, peu de personnalités incarnent autant la persévérance et l’engagement qu’Aminata Touré, plus connue sous le nom de Mimi Touré. Ancienne Première ministre du Sénégal, cette figure politique expérimentée s’est imposée au fil des années comme l’une des femmes les plus influentes de la vie publique nationale. Aujourd’hui, elle joue un rôle stratégique au sein de la coalition présidentielle qui soutient le président Bassirou Diomaye Faye, en participant à l’organisation et à la structuration de l’alliance politique « Diomaye Président ».

Juriste de formation et militante des droits humains à ses débuts, Mimi Touré a bâti sa réputation sur un engagement constant en faveur de la gouvernance et de la transparence. Son parcours politique, jalonné de responsabilités nationales et internationales, témoigne d’une détermination rarement démentie. De ministre de la Justice à Première ministre sous la présidence de Macky Sall, elle a souvent été placée au cœur des réformes et des débats politiques majeurs du Sénégal.

Mais la trajectoire de Mimi Touré est aussi celle d’une femme politique confrontée aux revers et aux recompositions du pouvoir. Après avoir quitté la primature en 2014, elle a poursuivi son engagement sur la scène politique, assumant différents rôles et réaffirmant régulièrement sa volonté de défendre une gouvernance éthique. Cette capacité à rebondir, malgré les turbulences de la vie politique, constitue l’une des marques de sa résilience.

La présidentielle de 2024 marque un nouveau tournant. Dans un contexte politique particulièrement tendu, Mimi Touré apporte son soutien à la dynamique qui conduit à l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Depuis lors, elle contribue à la structuration de la coalition présidentielle, avec pour objectif d’élargir sa base politique et de consolider les forces qui ont porté le nouveau pouvoir. Chargée notamment de superviser les travaux de restructuration de la coalition, elle insiste sur les principes d’unité et de bonne gouvernance pour guider l’action collective.

Son rôle au sein de cette alliance ne se limite pas à une fonction organisationnelle. Il s’inscrit aussi dans une stratégie politique visant à stabiliser la majorité et à accompagner les réformes promises par le nouveau pouvoir. Dans un contexte marqué par des tensions internes et des enjeux économiques importants, la présence d’une personnalité expérimentée comme Mimi Touré apparaît pour beaucoup comme un facteur de cohésion et d’équilibre.

Au-delà de ses fonctions, Mimi Touré symbolise également la progression des femmes dans la sphère politique ouest-africaine. Sa carrière, marquée par l’engagement et la constance, illustre les défis auxquels les femmes leaders sont confrontées dans un univers politique souvent dominé par les hommes.

À 60 ans passés, Mimi Touré continue ainsi de s’imposer comme une actrice majeure de la scène politique sénégalaise. Entre fidélité à ses convictions et capacité d’adaptation aux évolutions du pouvoir, elle incarne une forme de résilience politique qui force le respect, même chez ses adversaires.

Ibrahima Diallo dit Cherif

Paris