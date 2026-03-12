Abdallahi Ould Souleymane est un acteur politique de la Wilaya du Tagant. Natif d’Achram, chef-lieu de la commune de Soudoud, Ould Souleymane a été le secrétaire fédéral du PRDS. Réagissant à certaines sorties des acteurs politiques jugeant le renouvellement des instances de base du parti INSAF, l’ancien fédéral estime que tout parti politique qui se respecte ne doit pas redouter ou craindre une campagne de réimplantation ; aucun bon militant engagé et démocrate ne doit avoir peur d’une telle opération vitale pour un parti politique, selon lui. Les débats intenses qui se sont instaurés entre les missions du parti aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays ont démontré combien les militants attendent le renouvellement des structures de base du parti devenues comme désuètes. Pour l’homme de Soudoud qui comprend les réticences de certains acteurs, le renouvellement des instances de base du parti s’impose en vue de le doter des structures représentatives, inclusives et surtout opérationnelles.

Pour Ould Souleymane, le renouvellement des instances de base du parti est incontournable car elles permettent de connaître la représentativité des acteurs politiques dans leur terroir et au parti d’opérer, dans la transparence, des choix démocratiques de ses représentants de relayer et de vulgariser les discours et actions du gouvernement. « Les thèmes importants et novateurs développés par le président de la République dans ses discours depuis Ouadane, Jeol, NBeikat Lahwach, et récemment Kaédi au Gorgol font partie des principales préoccupations des mauritaniens puisqu’il y parle de la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale, de l’ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la lutte contre le tribalisme, le népotisme et le régionalisme. Et pour l’ex-fédéral, ces maux doivent être éradiquées parce qu’elles constituent des entraves au développement du pays. Le parti a un immense rôle à jouer, souligne l’ex fédéral avant d’ajouter : « il doit soutenir le gouvernement par l’organisation de campagnes d’explications et de vulgarisation de ces grands discours, auprès des citoyens. » Et d’ajouter : « le Premier ministre abat un important travail qui mérite lui aussi l’appui et le soutien du parti. En plus des différents programmes d’urgences par exemple et leur suivi de proximité, le gouvernement mène une croisade en s’attaquant aux recouvrements des impôts et autres taxes qui comme tout le monde le sait sont des sources de revenus pour le pays ; ils permettent, avec les revenus encaissés, de payer les salaires et de financer des infrastructures au profit des citoyens et partant améliorer leurs conditions. Comme vous le noterez, ce travail ’est salvateur et mérite d’être encouragé et soutenu. Et si ce combat qui s’attaque à l’une de nos tares – payement des impôts- suscite un grand tollé, c’est parce qu’il remet en cause certains intérêts égoïstes qui ne profitent qu’ aux partisans du laxisme de l’Etat, affirme Ould Souleymane.

Une campagne d’implantation n’est pas un moment de tension

L’ancien fédéral reconnait que les opérations d’adhésion et de renouvellement des instances de base (sous-sections, sections et fédérations) peuvent être des moments de tension entre les acteurs politiques locaux- ce qui d’ailleurs est de bonne guerre et légitime même ; mais elles ne doivent, sous aucun prétexte, se transformer en terrain de confrontation, mais plutôt être considérées comme un moment de compétition saine et de vitalité du parti. Pour éviter justement des frictions, préjudiciables au bon fonctionnement du parti, Ould Souleymane suggère d’opérer des choix démocratiques et inclusifs à la tête des instances locales. Sans équité, sans justice dans les opérations d’adhésion et d’installation, les structures ne seront d’aucune efficacité. C’est pour ces raisons que le parti doit aussi et surtout s’abstenir de coopter des gens du fait de leur proximité avec la direction du parti ou des hauts responsables de l’Etat et qui souvent n’ont pas d’ancrage local. Et ce sont justement ces gens qui s’opposent aujourd’hui à une campagne de réimplantation du parti en agitant le spectre de querelles de tendance et de divisons, oubliant que l’injustice et l’indiscipline enfantent des frustrations dont les conséquences sont la léthargie des instances, voire le départ de certains acteurs vers d’autres formations politiques de la majorité pour se faire investir lors des élections municipales, régionales et législatives. Et pour éviter ces tensions, le choix des responsables doit se faire à travers des critères objectifs dont l’engagement, la représentativité et l’équité, conseille Ould Souleymane, converti dans les assurances. Pour l’ancien fédéral, le parti doit être le garant de la justice au sein de ses instances, il dispose pour se faire d'un organe de médiation et de résolution de conflits.

Comme vous le voyez, enchaîne, l’ex-fédéral, « une campagne de réimplantation est une entreprise audacieuse et fastidieuse, elle doit par conséquent être bien préparée ». En effet, avant d’en arriver aux opérations d’adhésions, « je pense qu’il faut organiser une vaste campagne de sensibilisation des citoyens sur toute l’étendue du territoire. Un parti politique est porteur d’un projet de société au sein duquel des questions nationales sont débattues et défendues. Elle doit être l’occasion de sensibiliser et mettre l’accent sur l’importance et l’intérêt pour les militants et sympathisants d’adhérer au parti, de comprendre qu’une campagne d’adhésion n’est pas l’occasion de s’entre-déchirer et d’installer des méfiances entre les acteurs locaux et leurs soutiens ; je suis pour une compétition démocratique, un débat franc et sincère au sein du parti. Comme je l’ai dit tantôt, une campagne de renouvellement des instances n’est pas un ring, elle est avant tout une occasion pour massifier le parti, pour le doter des structures représentatives et démocratiques. J’espèce que la direction du parti, les militants et sympathisants prendront toute la mesure pour aller à une campagne de réimplantation réussie ».

Synthèse Dalay Lam