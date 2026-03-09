Sous le haut patronage de la Première Dame, Maghama a accueilli le lancement des festivités de la Journée de la Femme, le 8 mars

Les festivités marquant la Journée internationale de la femme, le 8 mars, ont débuté ce dimanche soir dans la moughataa de Maghama, dans la wilaya du Gorgol, lors d'un événement officiel organisé sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah.

La Première Dame a adressé un discours devant les participants, soulignant l'importance de l'autonomisation des femmes et du renforcement de leur participation active au processus de développement. Elle a salué les efforts déployés par les autorités publiques et les divers acteurs pour soutenir les droits des femmes et promouvoir leur statut dans la société.

Le lancement officiel de l'événement a également été supervisé par le wali du Gorgol, M. Mohamed El Mokhtar, en présence de plusieurs responsables locaux, d'élus et d'acteurs de la société civile, ainsi qu'une large participation de femmes de différentes régions de la wilaya.

De son côté, la présidente de l'événement, Mme Hawa Diallo Abou Moussa, Directrice générale de l'Office national du tourisme et vice-présidente du parti au pouvoir, El-Insaf, a prononcé un discours à cette occasion. Elle a salué les réalisations de la femme mauritanienne au cours des dernières années, soulignant que ces acquis ont été considérablement renforcés sous le mandat de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de l'autonomisation des femmes et de la promotion de leurs droits l'un des piliers essentiels de ses politiques de développement.

Elle a également noté que la célébration de la Journée internationale de la femme est l'occasion de réitérer l'engagement à poursuivre les efforts pour soutenir la participation des femmes dans divers domaines.

L'événement a été marqué par la distribution de gratifications en espèces et d'équipements agricoles à des coopératives féminines et agricoles, offerts par plusieurs départements gouvernementaux, ainsi que par l'hommage rendu aux femmes de Maghama.

