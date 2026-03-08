La FIDH dénonce les arrestations des militants de IRA

La Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) condamne vivement les arrestations de six (6) membres de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), organisation

mauritanienne engagée dans la lutte contre l’esclavage, comme “des actes de harcèlement judiciaire, en lien directe avec la dénonciation d’un cas d’esclavage d’une mineure à Nouakchott” dans un document transmis à “Nouakchott Times”.

Ainsi “l’Observatoire pour la Protection des défenseurs des Droits Humains, en partenariat entre la Fédération Internationale pour la défense des Droits Humains (FIDH) et l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), condamnent ces arrestations et poursuites, et appellent à la cessation immédiate de toue forme de répression à l’encontre des défenseurs des droits humains, en particulier celles et ceux, luttant contre l’esclavage en Mauritanie”.

Les arrestations dénoncées ont été opérées au cours du mois de février, suite à la révélation d’un cas présumé d’esclavage, impliquant une jeune enfant de 11 ans, au cours d’un rassemblement

devant le commissariat de police de Dar Naim 2, dans la banlieue Nord de Nouakchott.