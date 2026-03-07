Gaz : Kosmos Energy annonce de futures ventes sur les marchés nationaux du Sénégal et de la Mauritanie

La société énergétique américaine Kosmos Energy a annoncé son intention de lancer des ventes de gaz destinées aux marchés nationaux du Sénégal et de la Mauritanie, afin de développer le projet offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Dans une communication publiée lundi, l’entreprise a indiqué que les grandes lignes des accords de vente de gaz domestique devraient être finalisées au cours de l’année 2026. Avec la mise en service complète de la phase 1 du projet, le partenariat entend désormais se concentrer sur l’augmentation de la production à travers la phase 1+, qui vise à exploiter pleinement les infrastructures existantes afin d’alimenter les marchés locaux.

Selon la compagnie, les volumes de cargaisons brutes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) devraient quasiment doubler d’une année à l’autre. Parallèlement, la réduction des coûts d’exploitation de la phase 1 du projet GTA demeure une priorité pour 2026. Les coûts nets d’exploitation par « baril équivalent pétrole » devraient ainsi diminuer de plus de 50 %, notamment grâce au refinancement de l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), finalisé en Janvier 2026.

Kosmos Energy a également indiqué que la construction d’un réseau de gazoducs devrait débuter au prochain trimestre. Cette infrastructure permettra d’acheminer le gaz depuis le terminal principal vers la côte, en vue de le commercialiser sur les marchés intérieurs. Par ailleurs, l’entreprise a évoqué le projet Yakaar-Teranga et sa collaboration avec la société nationale sénégalaise Petrosen en vue de se retirer du bloc. Selon Kosmos Energy, aucun partenaire adéquat n’a pu être trouvé et aucun modèle de développement commercialement viable n’a pu être convenu avec le gouvernement sénégalais.