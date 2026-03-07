Mauritanie : 3000 postes publics bientôt recrutés via un système entièrement numérisé

Le gouvernement a engagé une réforme majeure visant à moderniser le recrutement dans la fonction publique. Réuni le 25 Février, le Conseil des ministres a adopté un plan prévoyant la dématérialisation complète du processus de recrutement de trois mille fonctionnaires, avec un dispositif entièrement numérique destiné à renforcer la transparence et l’efficacité administrative. La réforme a été présentée par le ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’Administration, monsieur Ahmed Salem Bede, et la ministre de la Fonction publique et du Travail, madame Mariem Boïdel Hoummeïd. Selon le communiqué officiel, les candidats devront déposer leurs dossiers en ligne via le portail public Khidmaty ou sur la plateforme de la Commission nationale des concours.

Le système permettra un suivi en temps réel des candidatures, depuis l’inscription jusqu’à la publication des résultats. Les autorités précisent que l’éligibilité des candidats et l’authenticité des diplômes seront vérifiées automatiquement. Les sujets d’examen seront générés de manière instantanée avant chaque épreuve, tandis que les épreuves écrites se dérouleront sur tablettes numériques. La correction sera immédiate et les candidats pourront introduire leurs recours à distance. Le gouvernement présente cette digitalisation comme une réponse aux critiques récurrentes sur l’opacité et la lenteur des concours publics. Développé en collaboration avec la Commission nationale des concours, le dispositif vise à garantir l’équité et la transparence à chaque étape du processus, tout en réduisant les risques de fraude et d’irrégularités.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des défis persistants sur le marché de l’emploi. Selon la Banque mondiale, le taux de chômage des jeunes en Mauritanie atteignait 23,22 % en 2024, un niveau supérieur à la moyenne mondiale, alors qu’une part importante de la population active travaille dans le secteur informel. Dans le cadre des efforts visant à améliorer cette situation, un accord de 36 millions d’euros a également été signé en Mai 2025 entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement afin de soutenir la formation professionnelle et l’insertion des jeunes, conformément à la stratégie nationale 2023-2030. À travers cette réforme, les autorités espèrent renforcer la crédibilité de l’administration publique, sécuriser les procédures de sélection et offrir des perspectives plus claires aux candidats,dans un pays où la question de l’emploi demeure au cœur des priorités économiques et sociales.