Remise de la dernière version de la feuille de route de l’opposition à Moussa Fall

Les responsables de 13 partis du pôle de l’opposition démocratique ont remis à Moussa Fall, coordinateur du Dialogue National, la dernière version de la feuille de route, avec les ultimes amendements et recommandations, destinées aux futures assises, au cours d’une cérémonie organisée au Centre International des Conférences (CICM) “Moctar ould Daddah ” jeudi en début d’après-midi

Une rencontre au cours de laquelle le coordinateur a pris la parole pour rappeler “le long processus, qui a abouti à l'établissement d’un rapport destiné au président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Un document dans lequel sont consignées les observations de toutes parties, constituées en pôles”.

Phase ultime, la version remise jeudi, contient les amendements et dernières observations du pole de l’opposition.

Moussa Fall, coordinateur du dialogue, annonce “un démarrage imminent des assises” sans toutefois donner une date précise.

La remise de la dernière version de la feuille de route pour le dialogue, amendée par l’opposition, intervient dans un contexte marqué par un débat pollué au sujet des enjeux “sensibles” liés à l’unité et la cohésion nationale.

Ainsi, certains milieux agissent dans l’ombre avec l’objectif de saboter une perspective de large consensus sur le passif humanitaire et le statut des langues nationales.