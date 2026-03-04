BLS International renforce la cybersécurité et les systèmes pilotés par l’IA pour sécuriser les demandes de visa en Mauritanie

Renforcement de la sécurité numérique pour les demandes de visa en Mauritanie

Nouveaux systèmes technologiques pour garantir l’intégrité et l’équité des services aux utilisateurs

Mauritanie, le 4 mars 2026 – BLS International, partenaire mondial de confiance des gouvernements et fournisseur de premier plan de services gouvernement-à-citoyen (G2C) basés sur l’IA et la technologie, a mis en avant aujourd’hui la poursuite de ses investissements dans des dispositifs avancés de cybersécurité, d’infrastructures numériques et de prévention de la fraude, afin de garantir un accès sécurisé, fiable et équitable aux services de demande de visa pour les demandeurs en mauritanie.

Au fil des années, BLS International a constamment renforcé son écosystème technologique afin d’améliorer l’expérience des demandeurs, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité, de confidentialité des données, de conformité et d’intégrité des systèmes. Ses plateformes numériques — incluant la prise de rendez-vous en ligne, les processus de soumission des demandes et les systèmes d’enrôlement biométrique — fonctionnent à grande échelle et gèrent des volumes quotidiens très élevés de trafic, en particulier durant les périodes de forte affluence liées aux voyages.

Pour soutenir cette montée en charge de manière sécurisée, BLS International a mis en œuvre une architecture technologique multicouche de niveau entreprise, conçue pour garantir une haute disponibilité, une stabilité opérationnelle et une protection renforcée face à l’évolution des cybermenaces.

Les principaux éléments de cette infrastructure comprennent :

* Architecture VPC – séparation des parties du système accessibles au public et de celles réservées à la sécurité interne.

* Pare-feu avancé (WAF) – protection contre les piratages informatiques (les injections SQL), XSS, géorepérage, limitation de nombre de connexions suspectes (débit), et top 10 OWASP.

* Couches de sécurité renforcées – prévention contre les abus automatisés, la fraude et les utilisations abusives des sessions.

* Contrôles de sécurité au niveau applicatif – mécanismes multi-couches pour protéger les données utilisateurs et empêcher les actions non autorisées.

* Validation des rendez-vous – garantit l’intégrité des données et l’équité dans l’allocation des créneaux.

* Processus de vérification par code (OTP) – confirme que les actions et communications proviennent bien des utilisateurs légitimes.

* Améliorations continues – optimisation de l’expérience utilisateur, sécurité et efficacité opérationnelle renforcées.

* Stack technologique moderne – système de réservation de rendez-vous construit sur une architecture sécurisée, évolutive et performante.

Selon Akash Patil, Directeur régional Afrique de l’Ouest, BLS International : « Fidèles à notre approche centrée sur le client, nous considérons la sécurité des demandeurs comme un engagement fondamental. Nos investissements structurants dans l’infrastructure numérique, combinés au déploiement de solutions technologiques de pointe, à une supervision constante des systèmes et à la formation régulière de nos équipes, contribuent à renforcer la performance, la résilience et la qualité de l’expérience utilisateur. »

Grâce à des investissements soutenus dans la cybersécurité et la modernisation des infrastructures, BLS International demeure engagée à offrir aux demandeurs en Mauritanie un environnement numérique sécurisé, transparent et résilient, tout en répondant aux exigences opérationnelles et de sécurité de ses partenaires gouvernementaux à travers la région.

À propos de BLS International Services Limited :

BLS International Services est un partenaire mondial de confiance, spécialisé dans les services technologiques pour les gouvernements et les citoyens. Depuis 2005, l’entreprise jouit d’une réputation irréprochable dans les domaines des visas, passeports, services consulaires et citoyens, E-gouvernance, attestations, biométrie, E-visas et services de détail. La société collabore avec plus de 46 gouvernements clients, incluant des missions diplomatiques, ambassades et consulats, et s’appuie sur des technologies et des processus garantissant la sécurité des données. BLS International dispose aujourd’hui d’un réseau mondial de plus de 50 000 centres à travers le monde, et emploie plus de 60.000 collaborateurs, offrant des services consulaires, biométriques et citoyens de haute qualité.

BLS International est certifiée CMMI DEV ML5 V2.0 & SVC ML5 V2.0, ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, ISO 27001:2013 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information, ISO 14001:2015 pour les systèmes de management environnemental, entre autres.

BLS International est la seule entreprise cotée dans ce domaine, avec des opérations dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blsinternational.com.