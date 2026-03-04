Niabina/ Garlol : une mini-laiterie démarre ses activités

Une mini laiterie a démarré ses activités dans le village de Garlol, dans la commune de Niabina Garlol, département de M’Bagne.

Financé par Diputation provincial de Saragosse et Fondation Ibercaja grâce à l’Ong Arapaz et mis en œuvre par la Coopérative Dental M’Botto, au profit des femmes de la Garlol et d’autres villages de la commune, cette laiterie vise à leur fournir des activités génératrices de revenus, à travers la transformation du lait local et aux éleveurs, une opportunité pour vendre leur surplus de lait surtout en période d’été et d’automne où le produit est abondant. Dans les différents villages de la commune, des éleveurs détiennent des troupeaux qui produisent le lait mais dont ils tirent peu de profits. Certains ne traient presque plus leurs vaches. La laiterie vient donc relever tous ces défis à la fois. C’est pourquoi l’initiative a été bien accueillie dans la zone.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Mme Aranxa, une des responsables d’Arapaz, elle suit les investissements de l’Ong en Mauritanie et au Sénégal voisin, du chargé de la laiterie, du coordinateur local des projets financés dans la commune et les populations voisines. La cérémonie a été marquée par des séances de démonstration et de pasteurisation du lait et l’emballage par le groupe des femmes du village. Une collecte de lait avait été effectuée la veille et les femmes auront désormais la charge de collecter et de traiter ensuite de vendre le produit. La laiterie fournira du lait traité, du yaourt et autres dérivés, lesquels peuvent améliorer la qualité de l’alimentation des populations et rapporter quelques revenus aux femmes de Garlol. Quelques jours avant la cérémonie de lancement, les femmes avaient reçu une dotation en équipements et produits de pasteurisation, d’une part et la visite du maire de la commune M. Elhadj Hamady Sidi Bâ et des responsables villageois. L’édile de Niabina/Garlol avait profité de l’occasion pour exprimer son soutien au projet et encouragé les femmes à persévérer pour la réussite du projet.

Prenant la parole à cette occasion, la responsable d’Arapaz a surtout insisté sur l’urgence pour les bénéficiaires de s’approprier l’outil et en faire bon usage en vue de le pérenniser. C’est le sens des interventions de l’Ong Arapaz, a précisé Mme Aranxa. Pour leur part, l’équipe de femmes de la laiterie a remercié l’Ong Arapaz et ses bailleurs D Zaragza et Fondation ibercaja et la Coopérative Dental M’Botto, son partenaire local. Elles se sont engagées à mener le projet à bon port pour leur intérêt et pour le développement de leur terroir. Il faut signaler que pour accompagner les éleveurs à booster la production de lait, le projet prévoit d’encourager des cultures fourragères.

Rappelons qu’Arapaz a financé des périmètres maraichers équipés de motopompes solaires et diesel, des chambres froides, des unités de farine enrichie, deux unités de pisciculture, comme elle a permis de réhabiliter et équiper en motopompe deux périmètres rizicoles au profit des villages de M’Botto d’abord, Thieguelel, Sorimalé, Thilla et Lilaya. L’objectif étant de créer un pôle de développement économique local.