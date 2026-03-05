Mauritanie : entre mémoire du passé et pari sur l’avenir /Par Ahmed Mohamed Hamada, analyste politique

« Nous ne pouvons construire l’avenir sans affronter le passé. » — Nelson Mandela

Les nations qui refusent de regarder leur mémoire en face demeurent prisonnières de leur histoire. Celles qui savent l’assumer et l’organiser en font au contraire un levier pour bâtir l’avenir. Dans ce contexte, la question du passif humanitaire et de la mémoire nationale en Mauritanie constitue l’un des dossiers les plus sensibles et complexes de la scène publique, tant par sa dimension humaine et historique que par ses implications politiques et sociales.

Le pays a connu, à différentes étapes de son histoire récente, des événements douloureux qui ont laissé des traces profondes dans la conscience collective. Malgré certaines mesures entreprises au fil des années, les blessures ne sont pas totalement refermées. Dès lors, le traitement de ce dossier ne saurait être réduit à une approche émotionnelle ou circonstancielle. Il exige une vision nationale globale, fondée sur l’équité, encadrée par le droit et portée par une responsabilité politique assumée.

Évoquer la mémoire nationale ne signifie ni raviver les antagonismes ni rouvrir indéfiniment les plaies du passé. Il s’agit d’un acte souverain visant à consolider les principes de justice, à garantir la non-répétition et à renforcer la confiance entre l’État et les citoyens. La reconnaissance des faits, l’écoute des victimes et la mise en place de mécanismes de réparation morale et matérielle constituent des éléments essentiels de toute démarche de réconciliation crédible.

Toutefois, un processus sérieux ne peut être sélectif ni circonscrit à un seul pan de l’histoire. Il doit embrasser l’ensemble des injustices connues par le pays, quelles que soient leurs périodes ou leurs contextes. Cela ne signifie pas une égalisation mécanique des situations : chaque injustice possède son ampleur, sa profondeur et son impact social. Une approche juste suppose donc un principe de proportionnalité, tenant compte de la gravité des violations et de leurs répercussions sur la cohésion nationale, dans un cadre institutionnel clair à l’abri de toute instrumentalisation politique.

Dans cette perspective, la justice transitionnelle apparaît comme l’outil le plus approprié pour gérer l’héritage du passé. Elle ne se limite pas aux poursuites judiciaires ; elle repose sur un ensemble cohérent de mécanismes incluant la recherche de la vérité, la réparation des préjudices, la garantie de non-répétition et la réforme institutionnelle. L’objectif n’est ni la vengeance ni le règlement de comptes, mais l’équilibre entre l’exigence de justice et la nécessité de stabilité, à travers des dispositifs juridiques capables de consolider l’État de droit et de fonder une réconciliation durable.

Enseignements précieux

Les expériences internationales offrent à cet égard des enseignements précieux. En Afrique du Sud, la Commission vérité et réconciliation a permis d’affronter l’héritage de l’apartheid par la reconnaissance des violations et l’exposition des faits. Au Maroc, l’Instance Équité et Réconciliation a constitué une tentative institutionnelle de traitement des violations passées, à travers l’indemnisation des victimes et la promotion de réformes structurelles. Ces modèles démontrent qu’une mémoire assumée et encadrée par des institutions solides peut devenir un facteur de stabilité plutôt qu’un vecteur de division — à condition d’être adaptée aux spécificités nationales.

À l’inverse, la politisation excessive de ce dossier ou son instrumentalisation à des fins partisanes comporte des risques réels pour la cohésion nationale. Lorsque la mémoire devient un outil de confrontation, elle perd sa fonction réparatrice et se transforme en source de fracture. Il importe donc de préserver ce chantier des surenchères et des discours polarisants.

Dans ce contexte, le dialogue national global représente le cadre le plus approprié pour aborder ces questions sensibles dans un esprit de consensus. Le dialogue n’est pas un simple espace d’expression ; il constitue un mécanisme de reconstruction de la confiance et de convergence des visions autour d’un projet commun.

La réussite d’une telle démarche suppose une volonté politique claire, des mécanismes opérationnels crédibles et des garanties juridiques solides. Elle requiert également un engagement responsable des acteurs politiques, des élites intellectuelles et des médias, afin que l’intérêt supérieur de la nation prime sur les calculs conjoncturels.

La Mauritanie se trouve aujourd’hui à un moment décisif. Faire de la mémoire un facteur d’unité plutôt qu’un motif de division dépend de la capacité collective à inscrire la justice au cœur du processus. Comme le rappelle l’adage politique : « La justice est le fondement de l’État. » Sans justice, ni stabilité durable ni cohésion nationale ne peuvent être garanties.

La question demeure alors posée : la Mauritanie aura-t-elle le courage politique d’affronter son passé avec lucidité pour consolider son avenir, ou laissera-t-elle passer une occasion historique qui aurait pu ouvrir la voie à une réconciliation véritable ?

