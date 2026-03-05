Polémique autour du titre de meilleur buteur historique du FC Nouadhibou : Almamy Traoré monte au créneau

Anodine en apparence, une publication a déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. À travers un visuel promotionnel intitulé « Quiz FC Nouadhibou », le club orange a présenté Hémeya Tanji comme « le meilleur buteur de l’histoire du club » avec 93 réalisations. Sur l’affiche largement relayée en ligne, on aperçoit l’attaquant en maillot orange, accompagné du chiffre 93 en grand format, sur fond bleu et orange aux couleurs du club. Le visuel précise, en arabe et en français, « meilleur buteur de l’histoire du club ».

Almamy Traoré conteste fermement

La réaction d’Almamy Traoré ne s’est pas fait attendre. L’ancien attaquant du club, visiblement irrité, a commenté la publication en termes particulièrement directs, dénonçant ce qu’il considère comme une falsification de l'histoire. Dans un message au ton indigné, il affirme être le véritable meilleur buteur historique du club, rappelant son parcours sous les couleurs du FC Nouadhibou depuis 2007. Selon lui, il a terminé meilleur buteur du club quasiment chaque saison pendant près de dix ans, avec un minimum de 10 à 13 buts par exercice. Il met également en avant une saison marquante durant laquelle il aurait inscrit 20 buts en 20 matchs, terminant meilleur buteur du championnat.

Almamy Traoré conteste par ailleurs toute comparaison avec Hémeya Tanji concernant les records saisonniers. « J’ai marqué 20 buts en 20 matchs. Tanji a marqué 21 buts en 26 matchs. Comment peut-il battre mon record dans cette situation ? », s’interroge-t-il, estimant que le ratio plaide en sa faveur. Dans un parallèle assumé, il compare son statut à celui de grandes figures internationales, déclarant en substance que, tout comme Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou Lionel Messi au FC Barcelone, il demeure, selon lui, la légende et le meilleur buteur de l’histoire du FC Nouadhibou.

Des supporters divisés

La sortie d’Almamy Traoré a suscité une avalanche de réactions sur la page des « Orange ». De nombreux internautes lui ont apporté un soutien appuyé, estimant que « l’histoire ne s’efface pas » et appelant le club à « rendre à César ce qui appartient à César ». Certains commentaires évoquent une « légende vivante du football mauritanien » et soulignent la contribution décisive de l’attaquant aux succès du club. D’autres estiment qu’il convient de distinguer le meilleur buteur sur une période récente du meilleur buteur historique, toutes compétitions confondues.

Une question de statistiques et de reconnaissance

Au cœur de la polémique se pose la question des critères retenus : s’agit-il du total officiel de buts toutes compétitions confondues ? Des statistiques validées par la fédération ? Ou d’une période spécifique de l’histoire du club ? Si Hémeya Tanji s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques des dernières saisons, Almamy Traoré revendique, lui, une reconnaissance historique fondée sur la longévité, l’impact et la régularité. À ce stade, le FC Nouadhibou n’a pas officiellement réagi à la controverse. Une chose est certaine : au-delà des chiffres, cette polémique révèle l’importance de la mémoire sportive et de la reconnaissance des anciens joueurs dans l’histoire d’un club devenu une référence du football mauritanien.

THIAM Mamadou

--------------------

Le CNOSM adopte son nouveau plan stratégique et fixe le cap pour les prochaines années

Réuni en session ordinaire ce lundi, le bureau exécutif du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), sous la présidence de monsieur Abderrahmane Othmane, a franchi une étape importante avec l’adoption officielle du programme du plan stratégique pour les années à venir. Point central de cette rencontre, ce document de référence définit les grandes orientations du mouvement olympique mauritanien pour la prochaine phase. Il s’articule autour de plusieurs axes prioritaires : renforcement de la gouvernance, amélioration de la performance sportive, élargissement de la base de pratique et accompagnement accru des fédérations nationales. À travers cette feuille de route, le CNOSM entend structurer davantage son action et consolider le développement du sport à l’échelle nationale.

Outre l’adoption du plan stratégique, les membres du bureau exécutif ont approuvé le procès-verbal de la précédente réunion, validé le rapport financier 2025 et examiné le rapport d’activités de la même année, procédant à une évaluation du niveau d’exécution des programmes engagés. La réunion a également permis de définir les priorités opérationnelles pour la période à venir et d’identifier les mécanismes susceptibles de renforcer les capacités des fédérations sportives nationales. En clôture des travaux, les membres ont félicité le président du Comité pour sa distinction au grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite national, saluant une reconnaissance des efforts consentis en faveur du sport mauritanien.

Super D1 : les matchs du Kaédi FC reportés

Le Département des compétitions de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a officialisé le report des rencontres de Kaédi FC comptant pour les 19ème et 20ème journées du championnat national Super D1, en raison de l’absence d’éclairage au stade municipal de Kaédi. Le club devait affronter le FC Nouadhibou lors de la 19ème journée, avant de recevoir Tevragh-Zeina à l’occasion de la suivante. Toutefois, l’impossibilité d’organiser ces rencontres en nocturne, notamment durant le mois de Ramadan, a contraint les autorités compétentes à procéder à leur ajournement. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement, une fois les contraintes techniques levées. Ce report intervient dans un contexte particulier, marqué par le refus du Kaédi FC de délocaliser ses matchs à Nouakchott, alors que les rencontres des 18ème, 19ème et 20ème journées sont programmées dans la capitale.

Super D1 : Le flou persiste autour des prochaines rencontres de l’ASC

En raison d’un éclairage jugé insuffisant au stade municipal de Nouadhibou, le club minier refuse de délocaliser ses matchs à Nouakchott. La direction de la SNIM campe sur sa position : il n’est pas question de recevoir en dehors de ses bases durant cette période particulière. Cette situation entraîne le report des rencontres prévues face au FC Nzidane et à l’AS Douanes, comptant pour le championnat national de première division. Faute d’accord sur une solution alternative, les matchs seront reprogrammés à une date ultérieure. Un nouveau casse-tête logistique pour les instances et un calendrier qui continue de se compliquer en pleine saison.

Arbitrage : Dahane Beïda, arbitre de la finale de la CAN 2023, se prépare pour le Mondial…

L’arbitre international mauritanien Dahane Beïda qui a officié la finale de la CAN 2023 figure parmi les quinze arbitres sélectionnés pour un camp de préparation à Doha, au Qatar, en perspective de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévue à partir du mois de Juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce stage de haut niveau organisé par la FIFA se tient du 23 au 28 Février à Doha.

Cette session s’inscrit dans le cadre des préparatifs aux grandes échéances internationales à venir, en particulier la Coupe du monde de football 2026, qui sera coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Au programme de cette formation : des tests physiques exigeants, des ateliers techniques, ainsi que des sessions théoriques consacrées aux dernières évolutions des lois du football et à l’intégration des technologies modernes d’arbitrage. L’objectif affiché est clair : renforcer la préparation et la performance des arbitres appelés à officier sur la scène internationale.

Sid’Ahmed Ablla s’engage avec Andalus FC en Libyan Premier League

Le défenseur central international mauritanien Sid’Ahmed Ablla s’est officiellement engagé avec le club libyen d’Andalus FC jusqu’à la fin de la saison. Libre de tout contrat, le joueur de 24 ans (âge à adapter si nécessaire) rejoint ainsi le championnat libyen après une expérience professionnelle en Algérie. Sur son compte Instagram, le défenseur des Mourabitounes a exprimé sa satisfaction : « Heureux de rejoindre mon nouveau club. Prêt à tout donner pour ce maillot. »

Formé en Mauritanie, Sid’Ahmed Ablla a lancé sa carrière dans le championnat national avant de s’illustrer à l’étranger. Il s’est notamment révélé en République Démocratique du Congo (RDC) sous les couleurs de l’AS Vita Club, l’un des clubs les plus prestigieux du pays, avant de rejoindre le championnat algérien. Avec cette signature, Ablla devient le deuxième joueur mauritanien à porter les couleurs d’Andalus FC, après le passage remarqué de l’attaquant El Bachir Sidi, meilleur buteur du club la saison dernière. Ce nouveau défi en Libye représente une étape supplémentaire dans la progression du défenseur mauritanien, déterminé à s’imposer et à poursuivre son ascension sur la scène africaine.

MAJESSC : Mohamed Souleymane Lô prend les rênes du PDIS

Le ministère de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique (MAJHEESCC) a officialisé, le 26 Février, la nomination de monsieur Mohamed Souleymane Lô au poste de coordinateur du Programme de Développement des Infrastructures de la jeunesse et des Sports (PDIS). Jusqu’ici conseiller technique chargé des sports au sein du département, monsieur Lô accède ainsi à la tête d’un programme stratégique couvrant la construction, le suivi, le développement et la gestion des infrastructures dédiées aux jeunes et aux activités sportives à travers le pays. Actée par une note de service signée par le Secrétaire Général du ministère, cette désignation traduit la volonté des autorités de confier la conduite du PDIS à un profil disposant d’une connaissance approfondie du secteur sportif et des enjeux liés aux équipements publics.

Le nouveau coordinateur aura pour mission de structurer et d’accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructures, tout en veillant à l’amélioration de leur gouvernance et de leur impact sur l’inclusion et l’employabilité des jeunes. Il sera épaulé par monsieur Ahmedou ould Mohamed Issa, nommé coordinateur- adjoint du programme. À travers cette réorganisation, le ministère entend renforcer l’efficacité de son action dans un domaine considéré comme un pilier du développement du sport national et de la promotion de la jeunesse.

------------------

Minifootball : Yacoub Doua propulsé 2ème vice-président de l’AMC, une percée historique pour la Mauritanie

La Mauritanie renforce son empreinte dans les sphères décisionnelles du sport continental. Le président de la Fédération mauritanienne de minifootball, monsieur Yacoub Doua, a été élu deuxième vice-président de la Confédération Africaine de Minifootball (AMC), à l’issue de l’Assemblée générale tenue le samedi 28 Février à Conakry (Guinée). Cette élection marque un tournant pour le minifootball mauritanien qui accède désormais à un poste stratégique au sein de l’instance dirigeante africaine. Elle consacre également la dynamique engagée ces dernières années par la fédération nationale pour structurer et promouvoir la discipline. Organisée sous la présidence de monsieur Achraf ben Salha, reconduit à la tête de l’AMC pour le mandat 2026-2031, l’Assemblée générale a été dominée par les enjeux de restructuration institutionnelle et de développement du minifootball sur le Continent. Dans ce contexte, l’élection de Yacoub Doua traduit la reconnaissance du rôle croissant de la Mauritanie dans l’essor de cette discipline. En intégrant le cercle restreint des vice-présidents de l’AMC, le dirigeant mauritanien participera désormais aux grandes orientations stratégiques de la Confédération, notamment en matière de gouvernance, d’expansion et de compétitions africaines. Une reconnaissance pour la Mauritanie Au-delà d’une distinction personnelle, cette nomination représente une avancée diplomatique et sportive pour la Mauritanie, qui consolide ainsi sa présence dans les instances africaines et confirme son ambition de jouer un rôle moteur dans le développement du minifootball à l’échelle continentale. Cette désignation traduit la confiance des instances africaines envers la dynamique engagée par la fédération mauritanienne et confirme la place grandissante du pays dans la gouvernance sportive africaine. Restructuration Pour rappel, l’Assemblée générale de la Confédération Africaine de Minifootball (AMC) s’est tenue sous la présidence de monsieur Achraf ben Salha. Les représentants des fédérations nationales membres ont pris part à cette rencontre stratégique consacrée à l’avenir et à la structuration du minifootball sur le Continent. Au cœur des discussions : la restructuration de l’instance continentale et le renforcement des mécanismes de développement, afin d’harmoniser la gouvernance et d’accélérer la promotion de la discipline en Afrique. Un nouveau mandat pour la présidence À l’issue des travaux, les délégués ont procédé aux élections du nouveau bureau exécutif pour le mandat 2026-2031. Sans surprise, Achraf ben Salha a été reconduit à la présidence de l’AMC. La nouvelle équipe dirigeante se compose comme suit : 1er vice-président : monsieur Goudoussi Diallo, président de la Fédération Guinéenne ; 2ème vice-président : monsieur Yacoub Doua, Président de la Fédération de Minifootball de la République Islamique de Mauritanie ; 3ème vice-président : monsieur Mohamed Issak Sougar, président de la Fédération Tchadienne ; président de la Commission Développement : monsieur Malick Ba, vice-président de la Fédération Guinéenne. Les États membres soumettront ultérieurement leurs propositions concernant la présidence et la composition des autres commissions permanentes. Transfert du siège en Guinée L’Assemblée générale a également acté le transfert officiel du siège de l’AMC de la Tunisie vers la Guinée. L’inauguration du nouveau siège est annoncée pour les prochaines semaines, marquant une nouvelle étape dans l’ancrage institutionnel de la Confédération en Afrique subsaharienne. La journée s’est clôturée par la cérémonie annuelle des AMC Awards, destinée à distinguer les personnalités et clubs africains qui se sont illustrés au cours de l’année 2025. ------------------------

Tournoi interclasses de l’ESIG : coup d’envoi réussi

Le tournoi interclasses organisé par l’Amicale des Élèves et Étudiants de l’École (AEEE) Supérieure d’Informatique et de Gestion (ESIG) a officiellement démarré jeudi soir au complexe sportif de la SOCOGIM PS, dans une ambiance conviviale, marquée par un bel esprit sportif. Pour cette première journée, les équipes ont offert un spectacle plaisant au public venu nombreux encourager les différentes promotions. En match d’ouverture, la formation de BTS 2 s’est imposée avec autorité face à BT2 sur le score de 5 à 3, au terme d’une rencontre rythmée et riche en occasions. Lors de la deuxième confrontation de la soirée, l’équipe des professeurs s’est inclinée 1 à 2 face à BT2, dans un duel disputé et engagé, mais toujours maîtrisé dans le respect des règles et de l’adversaire. Au-delà des résultats, cette entame de compétition a surtout été marquée par le fair-play et la sportivité des participants, illustrant l’esprit de cohésion et de fraternité que souhaite promouvoir l’Amicale à travers ce rendez-vous sportif. Le tournoi se poursuivra dans les prochains jours avec d’autres affiches tout aussi attendues, promettant des rencontres animées et un renforcement des liens entre étudiants et encadreurs de l’établissement.

Six équipes prennent part à ce championnat disputé en format aller-retour. À l’issue de cette phase régulière, trois équipes se qualifieront directement pour les demi-finales, tandis qu’une quatrième formation sera repêchée en fonction du meilleur goal-average. Le vainqueur de la compétition se verra décerner un trophée. La grande finale est programmée pour le 12 Mars prochain au complexe sportif de la Cité SOCOGIM PS. Au-delà de l’enjeu sportif, l’AEEE entend raffermir, à travers cette initiative, les liens d’amitié et de solidarité entre les étudiants, tout en favorisant l’intégration des nouveaux inscrits, confirmant ainsi, selon son président Habib Thiam, « sa volonté d’animer la vie universitaire et de promouvoir les valeurs de fair-play et de fraternité au sein de l’ESIG ».

-----------------

Super D1 : l’AS Pompiers et le FC Ksar se neutralisent (2-2)

Disputée le 28 Février, l’ouverture de la 18ème journée du championnat national a offert un match animé entre l’AS Pompiers et le FC Ksar, conclu sur un score de parité (2-2). Le FC Ksar a frappé le premier grâce à Moussa Sissokho, qui a ouvert la marque à la 31ème minute, donnant l’avantage aux siens avant la pause. Au retour des vestiaires, Pape Lathyr Dieng a doublé la mise à la 58ème minute, plaçant les Ksaristes en position favorable. Mais l’AS Pompiers a su réagir avec caractère. Mouhamedou Bouna a réduit l’écart à la 63ème minute, relançant totalement la rencontre, avant qu’El Hacen Mahmoud n’égalise deux minutes plus tard (65ème), concrétisant la domination des hommes de Sidi Mohamed dans le dernier quart d’heure. Avec ce match nul, l’AS Pompiers occupe provisoirement la troisième place du classement avec 32 points, confirmant sa régularité dans le haut du tableau. De son côté, le FC Ksar reste lanterne rouge avec 10 unités, malgré une prestation encourageante qui lui permet de repartir avec un point.

Super D1 : l’AS Douanes renverse l’Inter Nouakchott et conforte sa seconde place (3-2)

L’AS Douanes a signé une victoire précieuse face à l’Inter Nouakchott (3-2), au terme d’une rencontre intense et riche en rebondissements. Un succès qui permet aux Gabelous de consolider leur deuxième place au classement avec 37 points, tandis que l’Inter demeure en grande difficulté. Les visiteurs ont pourtant frappé les premiers par l’inévitable Moussa Sidibé, auteur d’un doublé (37’ et 55’). Opportuniste et clinique, l’attaquant a donné l’avantage aux siens à deux reprises, mettant la défense adverse sous pression. Mais l’AS Douanes a su faire preuve de caractère. Djibril Arwell a d’abord remis les pendules à l’heure à la 21ème minute, avant qu’El Mamy Tettah ne prenne les choses en main. Véritable artisan du succès, ce dernier s’est offert un doublé (31’ et 40’), permettant à son équipe de virer en tête à la pause.

En seconde période, malgré la réduction de l’écart par Sidibé, les Douaniers ont su gérer leur avance avec maîtrise et solidité défensive. Avec ce succès, l’AS Douanes totalise désormais 37 points et conserve sa seconde place au classement, confirmant ses ambitions dans la course au titre. De son côté, l’Inter Nouakchott reste 13ème avec 11 points, avant-dernier, et voit la menace de la relégation se préciser davantage.

Ligue des champions africaine : trois arbitres mauritaniens désignés pour les quarts de finale par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste officielle des arbitres retenus pour diriger les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, programmés au mois de Mars prochain. Parmi les officiels désignés figurent trois arbitres mauritaniens, confirmant la présence remarquée de l’arbitrage national sur la scène continentale. Dahane Beïda et Abdel Aziz Bouh ont été choisis pour officier en qualité d’arbitres centraux, tandis que Babacar Sarr interviendra en tant qu’arbitre assistant vidéo (VAR). Selon le calendrier provisoire communiqué par l’instance continentale, les matchs aller se tiendront les 13, 14 et 15 Mars, alors que les rencontres retour sont prévues les 20, 21 et 22 du même mois. Cette désignation illustre la confiance renouvelée de la CAF envers les officiels mauritaniens et témoigne de la progression constante de l’arbitrage national au plus haut niveau africain.