Deux poids, deux mesures, encore… mais jusqu’à quand ?

Trump et Netanyahou ont finalement sauté le pas. Ils ont unilatéralement décidé d’attaquer un État souverain sans autre raison qu’il pourrait constituer une menace pour l’État hébreu. Après le Vénézuela, dont le président a été capturé dans son lit, parce qu’il refusait de se plier aux injonctions de Trump, c’est au tour de l’Iran de faire les frais de la foudre belliqueuse de ce va-t-en-guerre qu’est le président américain. Les négociations que les USA ont accepté d’entreprendre avec la République Islamique autour de son programme nucléaire, n’étaient, en fait, que de la poudre aux yeux. Avant même qu’elles ne s’achèvent, la Sionie, à qui Trump ne peut apparemment rien refuser (le dossier Epstein est passé par là), a fini par lui forcer la main pour passer à l’action. Et le déluge de feu s’est abattu sur l’Iran, tuant, coup sur coup, son guide suprême, une partie de sa famille et plusieurs hauts gradés de l’Armée et des Gardiens de la Révolution. Passé l’effet de surprise, les perses se sont bien repris et ont riposté en attaquant des points névralgiques en Israël, ainsi que les bases américaines au Moyen-Orient.

Depuis samedi, l’escalade se poursuit et l’on ne sait plus où s’arrêtera la bêtise humaine. Mais les questions que tout le monde se pose est jusqu’à quand les États-Unis continueront à se comporter comme le « gendarme » du monde en toute impunité. Jusqu’où iront-ils ? Pourquoi l’Iran ? S’agit-il réellement de l’empêcher d’acquérir la bombe atomique ? L’État hébreu la possède pourtant depuis de longues années et refuse toujours de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Deux poids, deux mesures, comme depuis déjà un certain temps ?

Une situation bien résumée par le premier ministre sénégalais Ousmsne Sonko dans un tweet: “Nous sommes dans une situation, depuis un an, de liquidation du droit international. Un pays peut se donner le droit, à tout moment, de kidnapper des présidents, de s’attaquer à d’autres pays, d’asphyxier des pays (….) Un pays, sans résolution ni mandat de l’ONU, peut décider de frapper d’autres pays, d’assassiner leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. “

Ahmed ould Cheikh