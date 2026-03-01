Brakna : Loboudou : Cérémonie de présentation du livret-guide d’oiseaux de la forêt classée

Le Maire de la Commune de Dar El Barka (Département de Boghé), M. Abeïd Mohamed Abd, a présidé ce samedi 28 février 2026, à Loboudou Oumar Ly, la cérémonie de présentation du Livret-Guide d’oiseaux de Loboudou, réalisé par Ornithos Sans Frontière, en partenariat avec l’Association de développement communautaire (ADC) Salayel de Loboudou.

La cérémonie s’est déroulée en présence des chefs de villages de la contrée, des représentants d’organisations de la société civile engagées dans la lutte pour la protection de l’environnement (PATAM, Nafooré pour la protection de l’environnement, REMEV, AVPMF de Guédé Village, Fedde Gomou Pinal Salayel, Fedde Apiculture Kawral Loboudou, Coopérative des femmes de loboudou) et d’autres associations de jeunes. On notait la présence du directeur du littoral et des aires protégées et des zones humides au Ministère de l’Environnement et du développement durable, du Chef de brigade de Gendarmerie, du Commissaire de police de Dar El Barka, du Représentant du Délégué régional du MEDD, du Représentant de l’Université de Nouakchott, de l’Inspecteur départemental EDD) et du directeur de l’école de Loboudou.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Président de l’ADC-Salayel, M. Aboubacry Hamet Ly, a exprimé toute sa joie d’accueillir ses invités « dans cette clairière regénérée grâce à l’engagement des populations de Loboudou et à leur résilience face aux impacts négatifs du changement climatique ». Il a rappelé que « la Mauritanie, à l’instar des autres pays du Sahel, est confrontée à des défis majeurs comme la dégradation de la biodiversité, la migration climatique et l’insécurité alimentaire, dues à la sécheresse ». C’est dans cette optique, a-t-il ajouté, que des initiatives locales telles que portées par REDES et ADC Salayel ont vu le jour démontrant ainsi que « des solutions durables choisies par les communautés de base sont bien possibles ». Poursuivant, M. Ly a mis l’accent sur les efforts déployés par les comités locaux villageois (agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, pêcheurs entre autres) pour la préservation et la restauration des ressources naturelles autour du marigot de Diou. C’est ainsi que l’ADC Salayel dans sa quête de partenaires, a eu l’aubaine de signer un accord avec l’ONG Ornithos Sans Frontière en 2024 pour la réalisation du livret-guide d’oiseaux de Loboudou, l’objet de la cérémonie d’aujourd’hui. Le Président de l’ADC Salayel n’a pas manqué de remercier l’Etat Mauritanien pour ses accords avec différentes organisations partenaires qui ont apporté leurs appuis à la réalisation de ses projets dont notamment l’Ambassade des USA, la Banque Mondiale, Cáritas-Mauritanie et le PNUD. Avant de terminer son allocution, M. Ly a dévoilé les projets qui sont inscrits dans l’agenda de l’ADC-Salayel pour l’année en cours à savoir : la construction d’un centre communautaire pour des rencontres d’échange et de formation, le renforcement des capacités des comités locaux de surveillance des ressources naturelles, le plaidoyer pour la reconnaissance de la zone de Loboudou comme zone humide site RAMSAR etc.

Quant au Maire de Dar El Barka, M. Abeïd Mohamed Abd, il a d’abord souhaité la bienvenue aux invités avant de remercier l’ONG Ornithos Sans Frontière et son partenaire l’ADC pour avoir édité ce livret qui contribuera sans nul doute à la connaissance du milieu écologique de cette aire géographique.

Prenant la parole à son tour, le Représentant de l’ONG Ornithos Sans Frontière, M. Henry Brousmiche s’est dit très heureux de retrouver ce site qu’il a déjà visité pour la 1ère fois il y a 3 ans. Il a exprimé toute sa joie de contribuer, à travers ce livret-guide, à la connaissance du milieu, particulièrement les espèces d’oiseaux vivant dans cette forêt classée. Lui succédant, le Représentant du Délégué Régional du Ministère de l’environnement et M. Mohamed Vall Belbella, Professeur à l’Université de Nouakchott ont magnifié les efforts déployés depuis des années par l’ADC Salayel pour la préservation de l’environnement dans cette zone. Ces efforts ont permis d’attirer des dizaines d’espèces d’oiseaux dans la forêt de Loboubou faisant d’elle un site écologique exemplaire.

Pour sa part, M. Djibril Ly, directeur du littoral et des aires protégées et des zones humides au Ministère de l’Environnement et du développement durable, s’est d’abord dit honoré de prendre part à cette cérémonie avant de préciser que le ministère de tutelle qu’il a l’insigne honneur de représenter ici, s’inscrit dans « cette dynamique de protection et de restauration des zones humides et aires protégées ». Poursuivant, le responsable du Ministère de l’environnement a magnifié les efforts déployés par l’ADC Salayel qui, avec son partenaire belge Ornithos, ont réalisé « ce guide qui marque un tournant majeur dans l’étude du milieu ». Il a révélé que le MEDD a un projet dénommé « Ressources Plus » financé par le Fonds Français d’environnement mondial et l’UE qui vise la protection et la conservation des oiseaux d’eaux. Il a enfin assuré que le ministère a engagé un processus pour inscrire la forêt de Loboudou comme zone humide site RAMSAR.

Pour clore le ballet des allocutions, le Président de l’Association Nafoore pour la protection de l’environnement, M. Amadou Diam Bâ a exprimé sa joie de prendre part à cette cérémonie de lancement du livre consacré aux oiseaux de Loboudou, « une œuvre scientifique et pédagogique de grande valeur qui témoigne de l’engagement constant de Ornithos Sans Frontière et de l’ADC Salayel en faveur de la conservation de la biodiversité et du renforcement des capacités des organisations nationales ». Il a mis en exergue “la place essentielle que les oiseaux occupent dans nos écosystèmes en tant qu’indicateurs de la santé de l’environnement, des acteurs de la pollinisation, de la régulation des populations d’insectes et de la dispersion des graines.” Il a enfin émis le souhait de voir cette publication largement diffusée, utilisée dans les écoles, les centres de formation, les aires protégées et les programmes de sensibilisation.

Après cet échange d’allocutions, MM. Oumar Al Foutiyou Diallo et Salif Baydal ont présenté des exposés riches sur l’importance des abeilles dans la protection de l’environnement mais aussi sur les vertus médicales de leurs produits à savoir le miel et la cire. L’assistance a eu droit à un bon cours d’apiculture.

La décoration des personnes qui se sont distinguées dans la lutte pour la préservation de l’environnement aura été le dernier acte de cette journée mémorable : les heureux élus sont Henry Brousmiche et sa compagne Anne Gilbert, Samba Diallo et Hamidine Demba Diallo. Par la suite, le Maire Adjoint de la Commune de Dar El Barka, M. Mamadou Hamet Ly a prononcé le mot de clôture vers 14 heures.

Notons que depuis plus d’une vingtaine d’années, le village de Loboudou, sous l’impulsion de M. Abou Bacry Hamet Ly, est résolument engagé dans le combat pour la reforestation. En effet, cet enseignant de formation traîne une longue et riche expérience dans le développement communautaire. Il a joué un rôle de premier plan dans des activités de reboisement, la construction et la vulgarisation des foyers améliorés, la formation sur les techniques de construction sans bois entre autres. Ces mesures ont permis de restaurer, outre la flore, mais aussi la faune telle les oiseaux autrefois disparus.

L’expérience de Loboudou dans ce domaine a suscité un grand intérêt chez les partenaires au développement. Elle mérite d’être vulgarisée et soutenue par les pouvoirs publics pour qu’elle serve de modèle aux autres villages et communes de la Mauritanie. /

Dia Abdoulaye Alassane