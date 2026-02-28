OIF : Coumba Bâ candidate

La Mauritanie a officiellement annoncé la candidature de madame Coumba Bâ au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont l’élection est prévue en Novembre 2026 lors du Sommet de la Francophonie à Phnom Penh. Âgée de 56 ans, actuelle ministre-conseillère à la Présidence et envoyée spéciale auprès de l’OIF, la diplomate bénéficie du soutien du président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani. À travers cette désignation, Nouakchott affiche sa volonté de jouer un rôle accru au sein de l’espace francophone.

La candidate mauritanienne devra faire face à une concurrence significative. La secrétaire générale sortante, madame Louise Mushikiwabo, soutenue par le Rwanda, envisagerait de briguer un nouveau mandat. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a également exprimé son intérêt pour le poste en comptant présenter la fille de Patrice Lumumba. Selon des sources officielles, la candidature de madame Coumba Bâ s’inscrit dans une stratégie diplomatique visant à promouvoir une vision africaine renouvelée de la Francophonie, axée sur les priorités de la jeunesse, du développement et de la souveraineté culturelle.

Fondée en 1970, l’Organisation internationale de la Francophonie regroupe quatre-vingt-huit États et gouvernements membres, observateurs et associés. Elle œuvre pour la promotion de la langue française, de la diversité culturelle, ainsi que pour la coopération politique et économique entre ses adhérents. L’élection du prochain secrétaire général interviendra à l’issue des travaux du Sommet de 2026, dans un contexte marqué par des recompositions géopolitiques et une redéfinition des priorités au sein de l’espace francophone.