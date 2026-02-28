Éducation : le Syndicat national des enseignants dénonce des « décisions injustifiées » et exige des régularisations

Le Syndicat national des enseignants a vivement critiqué ce qu’il qualifie de décision « injustifiée » du Ministère de l’Éducation et de la Réforme du système éducatif, après la privation de la carte professionnelle pour certaines catégories d’enseignants. Dans un communiqué rendu public, l’organisation syndicale affirme que les agents contractuels de l’État sont confrontés à une situation d’« injustice et de discrimination ». Elle souligne que, plus de trois ans après leur réussite au concours de la Fonction publique, plusieurs dossiers restent en attente de régularisation, malgré le respect des conditions requises. Le syndicat recense plusieurs points de contentieux, notamment la non-régularisation des agents contractuels, en dépit de l’achèvement des travaux de la commission tripartite ; le retard dans le paiement de la prime des classes de sixième, ainsi que l’absence de décisions de titularisation au-delà des délais légaux de stage.

L’organisation déplore également le non-versement d’arriérés de salaires et d’indemnités dus à des erreurs administratives, en plus du retard dans l’application de l’augmentation annoncée en faveur des prestataires de services éducatifs, qui n’aurait pas été versée en Janvier. Tenant le ministère pour responsable de ces dysfonctionnements, le Syndicat national des enseignants appelle à une correction urgente de la situation qu’il estime contraire aux orientations présidentielles. Il invite par ailleurs les enseignants à resserrer les rangs et à se tenir prêts aux prochaines décisions syndicales susceptibles d’être prises concernant ces dossiers.