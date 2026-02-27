Félicitations à  M. El hadj Seydou Nourou Niang élu président de la CCIM de Kayes

M. Saidou Nour Niang a été élu président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Kayes, lors des élections consulaires nationales, organisées le 22 février 2026 au Mali. Ce scrutin entre dans le cadre du processus de renouvellement des organes de représentation des opérateurs économiques du pays.

Elles visaient à désigner les membres de l’Assemblée consulaire de la CCIM, organe clé pour la représentation professionnelle des commerçants, industriels et prestataires de services maliens auprès des pouvoirs publics.

À Kayes, les opérateurs ont élu M. Seydou Nourou Niang par un score de 51 /52 votants. Le scrutin s’est déroulé dans le calme et sans incident, signe d’une configuration consensuelle et d’un leadership local affirmé, traduisant une volonté de stabilité et de coopération. L’élection de M. Niang ouvre une nouvelle dynamique pour l’institution consulaire, avec de fortes attentes autour d’un programme ambitieux en faveur du développement du commerce, de l’industrie et des services dans la région. Elle peut être perçue comme une chance de renouvellement ou de consolidation de l’action consulaire dans la région.

La région de Kayes, frontalière avec plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, occupe une position stratégique pour les échanges commerciaux transfrontaliers. Du coup, une présidence de la chambre de commerce stable peut contribuer à : faciliter les échanges avec les pays voisins ; renforcer la coordination entre secteurs public et privé pour dynamiser l’économie locale ; attirer des projets d’investissements ou d’infrastructures, notamment dans le transport, l’agriculture et les mines. Les membres consulaires espèrent un renforcement du rôle de la Chambre dans l’accompagnement et la structuration du secteur privé local.

El. Hadj Saidou Nourou Niang est le fils du grand notable de Kayes, M. Hamet Niang qui fut ministre et président de la FIBA. L’homme est connu pour sa générosité, sa concession reçoit tous les frères en Islam.

Je profite de cette occasion d’adresser mes vives félicitations au nouveau président de la CCIM de Kayes, à ses frères Lamine, Tidjane Niang, papa, Sékou et Wara Niang et à l’ensemble des populations de Kayes pour leurs investissements et pour leurs soutien à Seydou Nourou Niang.

Ibrahima Diallo alias Baba Sy

Paris

France

