Mine d’or de Tasiast : production stable attendue en 2026

La plus grande mine d’or de Mauritanie devrait maintenir un niveau de production globalement stable en 2026, malgré une phase de transition marquée par l’exploitation de minerais de moindre teneur. Dans son rapport opérationnel publié le 18 Février, la compagnie canadienne Kinross Gold annonce viser une production de 505 000 onces d’or en 2026 sur le site de Tasiast. Une projection quasiment identique aux 503 429 onces produites en 2025, mais en net recul par rapport aux 622 394 onces enregistrées en 2024.

Après un pic de production en 2024, Kinross a engagé, en 2025, une nouvelle phase d’exploitation caractérisée par des teneurs plus faibles en minerai. Cette transition s’est traduite par une baisse de 23 % de la production en glissement annuel. « Tasiast a atteint ses objectifs annuels de production et de coûts [fixés à 500 000 onces en 2025, NDLR]. La production annuelle a diminué par rapport à 2024, principalement en raison de teneurs plus faibles prévues », précise la société. Selon les projections actuelles, le seuil des 600 000 onces ne devrait être de nouveau atteint qu’à partir de 2028.

La baisse des volumes extraits a déjà eu un impact sur les performances commerciales. Les ventes totales ont reculé de 20 % par rapport à 2024, et ce malgré un contexte international favorable marqué par une flambée des cours de l’or, en hausse de plus de 60 % sur l’année. Faute de détails sur les revenus générés par chacune de ses exploitations, Kinross ne permet pas encore d’évaluer précisément l’impact financier spécifique à Tasiast. D’après le rapport 2024 de l’ITIE-Mauritanie, la mine a représenté en moyenne près de 27 % de la contribution du secteur extractif à l’économie nationale au cours des trois dernières années, confirmant son rôle stratégique dans l’appareil productif mauritanien.