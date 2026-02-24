Patrimoine islamique mondial : quatre dossiers mauritaniens inscrits

La Mauritanie consolide son ancrage culturel au sein du monde musulman. Réunie à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, la Commission du patrimoine du monde musulman de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) a approuvé l’inscription de quatre dossiers mauritaniens sur la liste définitive du patrimoine islamique. Au terme de sa treizième session, la commission a validé l’intégration de quatre composants emblématiques : la louange du Prophète (PBL), reconnue comme patrimoine culturel immatériel, les sites archéologiques d’Aqreïgit et de Tinigui, ainsi que le vieux quartier de Néma.

Par ailleurs, deux autres éléments ont été inscrits sur la liste indicative : le thé, pilier des pratiques sociales et culturelles mauritaniennes, et le site historique de Walata, témoignage du riche passé du pays. Ces nouvelles données s’inscrivent dans une dynamique continue de valorisation du patrimoine national. Ces dernières années, la Mauritanie a fait inscrire plus d’une vingtaine de constituants de celui-ci auprès de l’ISESCO, traduisant une stratégie soutenue de sauvegarde et de promotion de son héritage culturel islamique. À travers cette reconnaissance, le pays affirme davantage la diversité et la profondeur de son patrimoine, au carrefour de l’histoire, de la foi et des traditions vivantes.