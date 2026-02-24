﻿Réactions de la CAD après les arrestations de militants abolitionnistes

Un début du mois de Ramadan marqué par une vive tension entre les autorités et la mouvance proche du député, Biram Dah Abeid.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la sortie médiatique de la Coalition pour une Alternance Démocratique (CAD 2029), une nouvelle

entité regroupant plusieurs partis et organisations, dénonçant des arrestations touchant plusieurs militants abolitionnistes, dans une déclaration envoyée à la presse.

Le document pointe des cas d’individus “arbitrairement placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de police chargé des mineurs de Dar Naim (Nouakchott Nord). Une incarcération qui illustre parfaitement la politique de déni de l’existence de l’esclavage pratiquée par le pouvoir, malgré le caractère incontestable, d’un phénomène ancien, pratiqué à des degrés variables, dans toutes les communautés, selon le constat des organisations nationales et des ONG à travers le monde”.

La Coalition pour une Alternance Démocratique (CAD) en 2029, condamne vivement “le comportement d’un régime irresponsable, qui viole

systématiquement les libertés collectives et individuelles garanties par la constitution”.

Les militants arrêtés dans un commissariat de police pour mineurs de Dar Naim (Nouakchott/Nord) dont les noms figurent sur la déclaration de la CAD sont : Abdallahi Abou Diop, Bounass Ahmed, Mohamed Fadel Alyat, Lala Fatima, Errachid mint Saleck, Warda Ahmed Sliman,

Lemrabott Mahmoud Addou et Elhadj Elid.