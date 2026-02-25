Facteurs contribuant à la prééminence des marchands mauritaniens dans le commerce africain

Ayant souvent voyagé en Afrique pour affaires, j'ai récemment constaté un phénomène qui a retenu mon attention : les Mauritaniens ont établi une diaspora très importante à l'étranger et réalisent un volume d'échanges commerciaux considérable, notamment en Afrique de l'Ouest. Le commerce n'est pas qu'une simple activité économique ; c'est aussi un phénomène façonné par la continuité historique, l'organisation sociale et les réseaux diasporiques. En Afrique de l'Ouest, les communautés de marchands mauritaniens ont acquis une position dominante dans le secteur commercial de pays comme le Sénégal, le Mali, le Congo, l'Angola, la Gambie et la Côte d'Ivoire. Cette situation s'explique dans la littérature économique moderne par les concepts de diasporas commerciales et d'entrepreneuriat ethnique.

La position géographique de la Mauritanie la plaçait au carrefour des routes commerciales transsahariennes. Dès le XIe siècle, l'échange d'or et de sel en Afrique de l'Ouest a établi des liens économiques solides entre l'Afrique du Nord et la région du Sahel. Ces vastes réseaux commerciaux ont non seulement facilité la circulation des marchandises, mais ont également favorisé l'émergence de communautés marchandes. Historiquement, les groupes commerciaux mauritaniens ont joué un rôle prépondérant dans ces systèmes, leur savoir-faire commercial se transmettant de génération en génération. Ces structures économiques pérennes ont engendré une tradition commerciale culturelle durable.

La présence significative de commerçants mauritaniens dans divers pays africains s'explique en grande partie par leurs réseaux commerciaux diasporiques bien établis. Ces diasporas s'appuient sur un solide capital social pour atteindre une position économique dominante dans les pays où elles s'installent. Leurs principales stratégies comprennent la constitution d'un capital par le biais de l'unité familiale, la création de systèmes de crédit fondés sur la confiance mutuelle et une approche concertée pour pénétrer de nouveaux marchés. Ces pratiques confèrent aux Mauritaniens un avantage considérable dans les opérations commerciales.

Longue tradition de commerce

Une part importante des économies africaines repose sur le secteur informel. Selon les données de la Banque mondiale, près de 80 % de la population active en Afrique subsaharienne travaille dans l'économie informelle. Les commerçants mauritaniens sont particulièrement actifs dans le petit commerce de détail, le commerce textile, l'importation et la distribution de produits à l'intérieur du pays, ainsi que le commerce de gros. Leur principal objectif commercial est d'acquérir une position économique solide en exploitant les besoins de consommation quotidienne de la population. À mon avis, ils y sont parvenus avec succès.

Le commerce intra-africain comporte des risques importants, principalement dus à l'instabilité politique, aux infrastructures insuffisantes et aux carences du système financier. Malgré ces difficultés, les commerçants mauritaniens ont une longue tradition de commerce dans des contextes économiques et environnementaux difficiles. On observe que les acteurs économiques africains développent des stratégies agiles et flexibles pour assurer leur pérennité. Les commerçants mauritaniens, à l'instar de ces derniers, font preuve de flexibilité en utilisant des chaînes d'approvisionnement diversifiées et des solutions financières non conventionnelles. Il est à noter que les diasporas indienne et libanaise sont les plus influentes dans le commerce africain. Par conséquent, les personnalités du monde des affaires érythréen et mauritanien, notamment, contribuent de manière significative aux échanges commerciaux en Afrique subsaharienne.

Le succès retentissant des commerçants mauritaniens dans leurs entreprises commerciales à travers plusieurs pays africains s'explique par une multitude de facteurs interdépendants. Parmi ceux-ci figurent leurs traditions commerciales sahariennes ancestrales, leurs solides liens avec la diaspora, leurs structures commerciales ethniques spécifiques, leur position stratégique au sein du secteur informel et leurs liens religieux et culturels étroits, autant d'éléments qui contribuent à leur efficacité. Ceci démontre que, dans les systèmes commerciaux africains, les activités économiques sont influencées non seulement par la dynamique du marché, mais aussi par les relations sociales et la continuité historique.

Com Perdar

Directeur commercial Afriqye

Pakmaya, Pak Holding, Turquie