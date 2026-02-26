Boghe: Distribution de denrées alimentaires et de cash

M. Isselmou Ould Tajedine, le président-directeur général de la Banque de Commerce et d'Industrie (BCI) a distribué des denrées alimentaires et des sommes d'argent à des familles nécessiteuses à Boghé et dans les environs. Les produits distribués comprennent des dattes, du lait en poudre et de l'argent pour l'achat d’autres produits.

La distribution a été supervisée par Mme Coumba Souleymane, employée de la BCI et fille d'un ami du président-directeur général, Isselmou Ould Tajedine.

Les bénéficiaires de cette initiative sont des familles pauvres vivant dans certains quartiers de Boghé Dow et Boghé Escale et des mosquées de la région. Le président-directeur général de la BCI prend également en charge les salaires de certains cheikhs de mahadras (écoles coraniques) dans la wilaya du Brakna et leur apporte un soutien financier.

Cette opération de distribution a débuté le samedi 14 février.

Brahim Ely Salem

Cp Le Calame