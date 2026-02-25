Développement de qui, de quoi ?

Le vocal a fait la tour du web la semaine dernière. On y entend une analyse détaillée, sans doute générée par l’Intelligence Artificielle, de la dernière mesure prise par la Mauritanie de taxer les transactions électroniques (0,1% sur toute transaction au-delà de 5000 MRU… en théorie) réalisées à travers les applications bancaires, et de ses conséquences qui peuvent être désastreuses sur l’essor d’un secteur en plein essor. La mesure a, en tout cas, déjà suscité une levée de boucliers des usagers et des agents de transfert d’argent qui ont organisé, la semaine dernière, une grève de trois jours.

Toujours friand de nouvelles taxes pour élargir l’assiette fiscale, l’État a vu, dans les 2000 milliards MRO générées par 557 millions de transactions électroniques effectuées entre 2024 et 2025, une occasion rêvée de grignoter un peu d’argent sur le dos des usagers (5 à 6 milliards MRO chaque année).Donnant ainsi l’impression qu’il veut ponctionner le budget des citoyens avant que le secteur ne soit mature, au risque de tuer la poule aux yeux d’or, si l’on en croit l’IA.

Avec un effet domino qui pourrait gripper toute une économie en plein décollage… L’usage des applications bancaires est en effet devenu la norme pour la majeure partie de la population. À tout le moins taxe sur la circulation de l’argent, cette nouvelle fiscalité est-elle un outil pour financer le développement – de quoi, de qui ? – ou un coup de frein brut à l’innovation et à l’inclusion financière ?

Ahmed ould Cheikh