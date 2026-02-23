En faveur du dernier mouvement dans les chancelleries mauritaniennes à l’extérieur, M. Hamzatou Thiam a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie au Congo-Brazzaville. Une nomination bien accueillie au niveau du département de Mbagne qui attend depuis quelques années la promotion de ses cadres qui rongent leurs freins dans les ministères ou dans la rue. Une situation maintes fois soulignée aux hautes autorités du pays.

Ingénieur de son état, cet ancien DG de la SNDE, fut directeur de la SAFA, une filiale de la SNIM. Il est considéré comme un des jeunes leaders du département de M’Bagne dont la rentrée dans l’arène politique a été remarquée depuis les dernières élections municipales, régionales et législatives de 2023.

Son départ précipité de la direction de la SNDE a été mal perçu par les militants et sympathisants du parti INSAF du département qui avaient bien apprécié sa nomination à la tète de cette grande boite; elle venait récompenser leurs engagements et résultats politiques sur le terrain et ouvrait, du coup, de belles perspectives au département. Mais hélas!

Son entrée récente au Conseil National du parti INSAF, avec Dr. Hampaté Bâ, avait été perçue par les acteurs du département comme le signe annonciateur d’un come back.

Ce qui est fait depuis quelques jours avec sa désignation comme ambassadeur au Congo Brazaville. Elle vient, même si M’Bagne avait souhaité un poste de responsabilité au niveau national, comme pour redonner de l’espoir aux élus, cadres, militants et sympathisants du parti INSAF qui attendent d’autres gestes pour affronter la prochaine campagne de réimplantation de leur parti. Lors d’une récente entre les cadres du département et le nouveau président du parti, M. Hamza avait dit : « Aidez-nous, M. le président, à aider le parti ». En effet, il était devenu délicat pour les élus et cadres de convaincre les populations à s’enrôler dans un parti qui, à leurs yeux, ne fait leur fait pas grand-chose. Il faut rappeler que depuis des décennies, le département se considère comme l’oublié de la République, cela en dépit de l’engagement de ses fils. Jamais de ministre depuis plusieurs décennies, de secrétaire général, de directeur de grand établissement public, d’ambassadeur…