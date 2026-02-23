Amicale des Élèves et Étudiants de l’ESIG : Lancement du Tournoi Interclasses, coup d’envoi le 26 février

L’École des Sciences d’Informatique et de Gestion (ESIG) vibrera au rythme du football à l’occasion du Tournoi Interclasses organisé par l’Amicale des Élèves et Étudiants (AEEE). Cette compétition, placée sous le signe de la convivialité et de la cohésion estudiantine, débutera le jeudi 26 février 2026.

Six équipes prendront part à ce championnat disputé en format aller-retour. À l’issue de cette phase régulière, trois équipes se qualifieront directement pour les demi-finales, tandis qu’une quatrième formation sera repêchée en fonction du meilleur goal-average. Le vainqueur de la compétition se verra décerner un trophée.

Le match d’ouverture opposera, jeudi 26 février à 23 heures, la classe de BT2 à celle de BTS2. La phase aller se poursuivra le samedi 28 février avec l’affiche BTS1 contre BT1.

La phase retour s’ouvrira dans la nuit du samedi 28 février avec la rencontre BTS2 face à BT2 à 00h30. Elle se poursuivra le jeudi 5 mars avec deux confrontations : BT2 contre les Professeurs à 23 heures, puis BT1 face à BTS1 à 23h30.

La grande finale est programmée pour le 12 mars prochain au complexe sportif de la Cité Socogim PS. Au-delà de l’enjeu sportif, les organisateurs entendent, à travers cette initiative, raffermir les liens d’amitié et de solidarité entre les étudiants, tout en favorisant l’intégration des nouveaux inscrits.

À travers ce tournoi, l’AEEE confirme sa volonté d’animer la vie universitaire et de promouvoir les valeurs de fair-play et de fraternité au sein de l’ESIG.