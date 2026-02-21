Dar El Barka (Boghé) : démantèlement d’un réseau présumé de faux monnayeurs 

Les éléments du commissariat de police de Dar El Barka, relevant du département de Boghé, ont procédé, samedi 14 février 2026, à l’arrestation de sept personnes soupçonnées de fabrication et de mise en circulation de faux billets de 500 et 1 000 MRU, a-t-on appris de source sécuritaire.

L’opération a été menée en coordination avec le responsable de la police judiciaire, en marge du marché hebdomadaire local, communément appelé « douggere », qui attire chaque semaine des centaines de commerçants et de clients venus des localités environnantes, ainsi que du Sénégal voisin.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects auraient profité de la forte affluence du marché pour écouler les fausses coupures.

Déférés jeudi 19 février devant le procureur de la République près le tribunal d’Aleg, trois mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison civile. Un autre membre présumé du réseau, interpellé à Nouakchott, est présenté comme le principal distributeur.

Les trois autres personnes arrêtées, dont une femme et un ressortissant étranger, ont été remises en liberté faute de preuves suffisantes à ce stade.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications et de déterminer l’étendue des activités du réseau.