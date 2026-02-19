Le collectif des amis de Ghazouani après la visite au Gorgol: Le sens d’un message

Le président de la République a fait une tournée d’une semaine dans la wilaya du Gorgol, visitant plusieurs localités début février.

Les amis de Ghazouani expliquent le discours du président après la tournée au Gorgol. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’organisation d’une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de Nouakchott, mercredi soir.

Une manifestation animée par plusieurs cadres du collectif, dont la coordination est présidée par Diallo Amadou Goral, en présence de nombreux officiels et cadres : Diallo Mamadou Abdoulaye, SG du Ministère des Finances, Samba Thiam, économiste de renommée mondiale, cadre du parti “INSAF”, le Pr Mohamed ould Moctar, Dieng Abou Lamine, Soueidat ould MBareck.....

Le Collectif des Amis du président Mohamed Cheikh El Ghazouani a pour devise “Esprit Patriotique- Cohésion Sociale-pour une Mauritanie forte”.

Les différents intervenants au cours des échanges, ont mis en exergue les points saillants, le fil conducteur des discours du président de la République à toutes les étapes de la visite dans le Gorgol. Un souffle contenu, une trame tissée autour des éléments du vivre ensemble: “ unité nationale, cohésion sociale, citoyenneté pour la sécurité du pays et l’intégrité du territoire national”.

Au delà de l’indispensable unité, les différentes interventions du président de la République devant les populations, comportent également une dimension économique: “souveraineté alimentaire, promotion des investissements dans l’agriculture, vulgarisation pour une plus large compréhension de l’esprit des propriétés foncières privées et collectives dans le cadre de la loi. Nécessité de dispenser la formation professionnelle aux jeunes pour compenser le déficit de main-d’œuvre nationale. Bonne gouvernance et respect des institutions”.

Dans son intervention, Samba Thiam, économiste de grande renommée, haut responsable du parti “INSAF”, a salué “une cérémonie dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, en conformité avec les orientations de notre parti’. Il a analysé le discours du président de la République pendant la tournée dans le Gorgol comme “une montée en puissance dans le développement des idées déjà exprimées à l’occasion des visites précédentes dans les Hodh, notamment sur le thème de l’unité nationale et la cohésion sociale”.

M. Thiam est également revenu sur la dimension économique du discours présidentiel pendant le voyage dans la région de Kaédi qui fait ressortir “la nécessité de développer le potentiel agricole, en mettant en avant la mobilisation des jeunes”.