Marché de poulets/jardins de Sebkha : Un grand coup de balai contre les ordures

Les autorités administratives et municipales ont procédé ce mercredi, 17 février 26 à un vaste coup de balai contre les nombreuses ordures et baraquements du marché dit marché des poulets ou jardins maraîchers de Sebkha, situé à la limite entre ladite commune et celle de Tevragh -Zeina.

Le coup d’envoi a été donné par le Wali de Nouakchott-ouest Hamoud Ould Mhamed entouré du Hakem de Sebkha, Khalifa Sidi Aly, la Hakem du Ksar, Atigha Taleb Mohamed Jedna, le maire de Sebkha, Ba Ismaila et les responsables de la sécurité de la commune.

Construit en baraques de zinc, ce marché de est devenu un véritable dépotoir, il s’y dégage une odeur nauséabonde d’écailles de poisson, d’excréments de poules. Certains commerçants brulent du poisson mélangé ensuite avec du sel, ce qui dégage des fumées pestilentielles dérangeant des populations environnantes dont certaines ont été contrantes de déménager. Ce genre de pratiques sera désormais interdit dans le marché.

Un autre commerce s’est construit tout autour, il s’agit de fabrication et de vente d’ustensiles de cuisine et de légumes. Un véritable désordre s’est installé tout autour ce marché près duquel il est devenu trop difficile de circuler en voiture ou se faufiler dans les allées. Des revendeuses de poissons et les écailleurs ont fini par occuper le bitume, occasionnant des embouteillages, obligeant du coup les automobilistes à contourner le marché.

Sa partie ouest pouvait même poser un problème de sécurité. Des malfrats pouvaient s'y cacher.

Pour mettre de l’ordre dans ce marché, d’importants moyens logistiques ont été déployés : bulldozers, camions bennes, brouettes, râteaux et des équipes d’hommes et de femmes. Le travail était supervisé par le préfet de Sebkha et le maire de Sebkha sur le terrain. Les bulldozers dégageaient non seulement les baraques mais surtout des tas d’immondices, héritage de plusieurs décennies, déplorent le Hakem et le maire de Sebkha, trouvés sur place aux alentours de 14H passées ; ils s’y trouvaient depuis 8 heures du matin. Cette opération a bénéficié de l’appui des maires de Tevragh-Zeina et du Ksar. C’est dire la volonté de mettre fin à cette occupation anarchique de l’espace municipal au sein duquel des produits alimentaires étaient préparés et servis aux populations avec le risque de propager les maladies, déplore le maire de Sebkha qui souligne que les barques seront démantelées et une partie de l’espace sera aménagé et viabilisé pour accueillir les commerçants. En attendant, les propriétaires de baraques s’affairent à sauver les meubles en sortant leurs produits. Ils ont, semble-t-il, compris l’enjeu.

Le marché des poulets ou des jardins est un des plus visités. Presque tous les habitants des quartiers de Nouakchott viennent pour s’approvisionner en poisson frais et sec, les poulets vivants, les légumes, les ustensiles de cuisines artisanaux et mêmes des semences, dans des conditions déplorables en matière d’hygiène et de risque. Les prix étant réputés plus abordables. Mettre de l’ordre dans ce marché était devenu une nécessité.