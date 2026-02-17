Statut revalorisé et traitement en baisse : le paradoxe des ex- pigistes de la télévision de Mauritanie

Les employés, anciens pigistes, récemment recrutés à titre permanent par la télévision publique, ont organisé un sit-in de protestation devant le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication, chargé des Relations avec le Parlement, lundi.

Ils protestent contre une baisse du traitement salarial, curieux résultat d’une revalorisation de statut. En effet, après 10 ans, 15 ans et parfois 20 ans, de bons et loyaux services, en qualité de pigistes, plusieurs centaines d’agents de la télévision de service public de Mauritanie, ont acquis un statut de travailleurs permanents, à compter du 02 janvier 2026.

Un changement sur la base d’une décision du président de la République, relative au recrutement de tous les agents non permanents des médias de service public : AMI, Radio Mauritanie, Télévision de Mauritanie et TDS. Mais dans le cas de la télévision publique, la revalorisation du statut provoque des grincements de dents, pour avoir entraîné une chute drastique des salaires, qui ont fondu de moitié dans certains cas.

Des agents, désormais permanents, se retrouvent avec une paie de 7000 à 7100 MRU, alors qu’ils gagnaient 10.000 MRU avec le statut de pigistes.

Dans le même temps, les textes statutaires de l’institution de service public prévoient un salaire minimal de 14.000 MRU pour un planton, expliquent des agents.

Une véritable aberration, dont le collectif des ex-pigistes de la télévision de Mauritanie réclame la correction auprès des autorités.