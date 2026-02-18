Les Mauritaniens ont décidément le verbe facile ! Il suffit qu’une idée, même la plus idiote, sorte de la bouche de l’un d’entre nous, pour que tout le monde s’en empare. Même si elle n’est pas d’actualité immédiate et que son problème ne se posera, du coup, que dans quelques années. Si jamais il se pose, d’ailleurs. Oubliant la célèbre maxime : « chaque chose en son temps ». Depuis quelques semaines en effet, des voix s’élèvent pour évoquer, pêle-mêle, le dialogue en gestation, les thèmes qu’on y abordera, le mandat du président de la République qu’on pourrait éventuellement étirer jusqu’à sept ans, si les parties prenantes y consentent. D’autres vont jusqu’à sortir la vieille rengaine : « La Constitution n’est pas le Coran » et n’est donc pas sacrée ; avec, en ligne de mire, la limitation des mandats pourtant verrouillée par les texteslégislatifs.

Un ancien parlementaire s’est même permis, lors de la dernière visite présidentielle à M’Bout, de mettre les pieds dans le plat en réclamant, ouvertement, la suppression ou la modification des articles limitant les mandats présidentiels, au motif qu’ils ont été approuvés à un moment particulier de l’histoire du pays. À l’époque député, il s’était pourtant fortement mobilisé contre la tentative de bidouiller la Constitution pour permettre à Ould Abdel Aziz de briguer un troisième mandat. Autres temps, autres mœurs !

Présidant la réunion au cours de laquelle ces propos ont été tenus, notre Raïs a éludé la question. Il aurait pourtant pu clore le débat qui risque empoisonner les dernières années de son mandat. Comme il l’a fait au Hodh ech-Charghi, lorsqu’il a intimé à ses soutiens, en termes à peine voilés, d’arrêter le débat sur sa succession et de tirer tous dans la même direction pour lui permettre d’appliquer le programme pour lequel il a été élu. Depuis, nous n’avons plus entendu un mot plus haut que l’autre à ce sujet. Qu’il en fasse de même pour celui-là. Chiche !

Ahmed ould Cheikh