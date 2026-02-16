Boghe: Session de formation du PRAPS2

Une session de formation des organisations socioprofessionnelles de pasteurs et d'agro-pasteurs, partenaires du PRAPS 2, s'est ouverte à l'hôtel Diam à Boghe. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence d'un représentant de la délégation de l'élevage au Brakna, du maire adjoint de Boghe et du chargé de communication du projet PRAPS 2.

Objectifs et thèmes abordés

L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des organisations socioprofessionnelles sur les techniques de collecte de témoignages de bénéficiaires et la rédaction de success stories. Les thèmes abordés incluent :

- Techniques de collecte de témoignages de bénéficiaires

- Rédaction de success stories

Travaux de groupes

À la fin de la session, les participants seront répartis en groupes de travail pour mettre en pratique les compétences acquises. Les objectifs des travaux de groupes sont :

- Appliquer les techniques de collecte de témoignages de bénéficiaires

- Rédiger des success stories à partir de cas concrets

Cette formation vise à améliorer les compétences des participants et à les aider à mieux communiquer sur les impacts du projet PRAPS 2.