Coalition pour une Alternance Démocratique en 2029 : les boycotteurs du dialogue autour de BDA

Les forces politiques non partantes pour le dialogue prôné par Mohamed Cheikh El Ghazouani font bloc autour du député Biram Dah Abeid. En effet, des partis politiques et organisations, ont lancé mercredi, une nouvelle Coalition pour l’Alternance Démocratique (CAD) en 2029. Cette entité regroupe les forces politiques non partantes pour le dialogue en préparation depuis prés d’une année. Une concertation dont les préliminaires sont achevés, et dont le démarrage est annoncé très prochainement, d’après les déclarations du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui effectue actuellement une visite dans la région du Gorgol.

Cette coalition inédite regroupe la mouvance Radicale pour une Action Globale (RAG) du député, leader de la mouvance abolitionniste, Biram Dah Abeid, l’Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Réconciliation (AJD/MR) et des soutiens à Mohamed Abdel Aziz, ancien président de la République.

La création de cette coalition, qui devait être rendue publiquement au cours d’une rencontre avec la presse, prévue à la maison des jeunes, a été interdite par l’administration à l’issue d’un véritable jeu de cache-cache.

Les organisateurs se sont finalement rabattus sur le siège de l’AJD/MR.