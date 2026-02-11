Le Calame : Le président de la République visite le Gorgol. Qu’en attendent les populations élus et cadres de la région ?

Ebbabe Begnouk : Cette visite revêt un caractère historique pour les populations du Gorgol. Elle constitue en effet la septième visite du Président de la République dans la wilaya, et elle est d’autant plus significative que le Chef de l’État a choisi le Gorgol comme deuxième étape de ses visites à l’intérieur du pays après le Hodh Chargui. Elle est également historique par son ampleur, puisqu’elle couvrira l’ensemble des Moughataas de la wilaya.

Les populations du Gorgol, toutes catégories confondues, fondent de grands espoirs sur cette visite, qu’elles considèrent comme une étape d’écoute directe et une traduction concrète de la politique de proximité avec le citoyen qui a marqué le mandat présidentiel.

Les habitants souhaitent ainsi rendre au Président de la République une part de ce qu’il leur a apporté. Des milliers de familles ayant bénéficié de l’assurance maladie, des transferts monétaires, de la construction d’écoles et des programmes de prise en charge sociale seront présentes pour accueillir Son Excellence, en signe de reconnaissance pour ce qu’il a réalisé au profit de la wilaya et de ses populations.

Quant aux élus et cadres, ils voient dans cette visite une opportunité précieuse pour exposer clairement les priorités de la wilaya et renforcer le partenariat entre l’État et les acteurs locaux, dans le cadre de la vision réformatrice équilibrée conduite par Son Excellence le Président de la République, qui place la justice territoriale et l’équité sociale au cœur de l’action gouvernementale.

- Quelles sont les principales préoccupations et défis auxquels font face les populations de la wilaya ?

-De nombreuses réalisations ont été accomplies dans la wilaya, notamment dans les domaines des infrastructures scolaires et sanitaires, de la résolution des problèmes d’eau et d’électricité, ainsi que du développement agricole. Ces acquis constituent des avancées notables et témoignent d’une orientation claire vers une justice territoriale fondée sur une répartition équitable des ressources de l’État.

Malgré ces progrès, plusieurs projets demeurent en cours et représentent des priorités majeures, parmi lesquels : le renforcement des infrastructures sanitaires dans les zones rurales ; l’élargissement de l’offre éducative ; la création d’emplois pour les jeunes et la lutte contre le chômage ; l’accélération des projets de désenclavement et de connexion des villages et des agglomérations ; le soutien aux activités agricoles et de développement afin de garantir la sécurité alimentaire et la stabilité sociale.

L’achèvement de ces projets permettra d’obtenir des résultats concrets et durables au bénéfice direct des populations.

- Cette visite est précédée par celle du président du parti sur le terrain. Comment les militants et militantes ont-ils accueilli la délégation du parti INSAF?

-Les militants et militantes du parti ont réservé un accueil chaleureux à la visite du Président du parti sur le terrain, reflétant un haut niveau de mobilisation, de discipline et de préparation politique.

Cet accueil a constitué un message clair de la cohésion de la base militante et de son engagement conscient et responsable en faveur des choix de Son Excellence le Président de la République et de son programme réformateur.

La visite a également été l’occasion de renforcer la communication avec les bases, d’unifier le discours politique et de renouveler l’engagement au service du projet national conduit par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, fondé sur la stabilité, l’équité, le développement et le renforcement de la confiance entre l’État et le citoyen.

Propos recueillis par Dalay Lam