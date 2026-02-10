Le Ministère mauritanien des Mines et de l’Industrie, Kinross Gold Corporation et une délégation d’acteurs du secteur minier en Mauritanie part

Nouakchott, Mauritanie – 9 février 2026 – Le Ministère des Mines et de l’Industrie de la République islamique de Mauritanie, Kinross et une délégation d’acteurs majeurs du secteur minier mauritanien participent à la 32ème édition de la conférence « Investir en Afrique – Mining Indaba », qui se tient au Cap du 9 au 12 février 2026, sous le thème « Plus forts ensemble : progresser grâce aux partenariats ».

Kinross est fière d’annoncer sa participation, pour la quatrième année consécutive, en tant que Gold Sponsor de cet événement de référence du secteur minier africain. À ce titre, l’entreprise renouvelle son soutien au Pavillon Mauritanie, aux côtés d’autres acteurs clés du secteur.

Fait marquant de cette édition, la Mauritanie bénéficie pour la première fois d’un second pavillon, soutenu par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). Ces deux espaces complémentaires traduisent la volonté des autorités et des opérateurs du secteur de promouvoir, de manière concertée, l’attractivité du pays en tant que destination minière compétitive, ainsi que le rôle stratégique du secteur minier dans le développement économique national.

La délégation de Kinross est conduite par J. Paul Rollinson, Président-directeur général, Claude Schimper, Directeur des opérations, et Joseph Kemp, Vice-Président senior pour les opérations Afrique et Canada. Elle est accompagnée d’une importante délégation de Kinross Tasiast, conduite par Jaylem Manhas, Directeur général, et Baba Salihi, Vice-Président des relations extérieures.

L’ouverture officielle du Salon Mining Indaba a été suivie de l’inauguration des Pavillons Mauritanie, par le Secrétaire général du Ministère des Mines et de l’Industrie, Ebat Meddou Bilal, représentant Son Excellence Monsieur le Ministre, aux côtés de J. Paul Rollinson, en présence d’un public nombreux composé d’investisseurs, d’institutionnels et de professionnels du secteur.

Le 9 février, M. Rollinson est également intervenu sur la scène principale du salon lors d’une présentation intitulée « La Mauritanie et Kinross : un modèle de collaboration minière responsable ». Il a mis en avant les performances des opérations de Kinross Tasiast, en particulier les progrès réalisés en matière de production, d’innovation et de gestion environnementale, tout en soulignant le rôle stratégique de la mine dans le développement du secteur minier mauritanien et sa contribution à l’économie nationale.

Dans le prolongement de cet engagement, Kinross est fière de soutenir le Ministère des Mines et de l’Industrie dans l’organisation du « Mauritania Country Showcase », organisé le 10 février sous le thème « Mauritanie, terre d’opportunités ». Cette séquence de haut niveau vise à mettre en avant la Mauritanie comme juridiction minière stable, compétitive et en forte croissance, en valorisant les réussites opérationnelles d’acteurs établis, tout en présentant aux investisseurs internationaux les opportunités concrètes, des informations sur les réformes sectorielles ainsi que le cadre incitatif du pays.

Au-delà des échanges institutionnels et de la présentation des opportunités minières du pays, Kinross propose aux visiteurs du Pavillon Mauritanie une nouvelle expérience de réalité virtuelle, spécifiquement développée pour le salon Mining Indaba 2026. Cette initiative fait suite à une première expérience immersive présentée en 2025 et en constitue une version enrichie et renouvelée.

Grâce à cette technologie de dernière génération, les visiteurs sont invités à effectuer une visite virtuelle approfondie de la mine de Tasiast, de ses principales installations et de son environnement opérationnel. L’expérience permet une meilleure compréhension des dimensions techniques et industrielles du site, tout en offrant une vue immersive des espaces de vie sur le site ainsi qu’un regard sur les initiatives de Kinross en matière de sécurité, de bien-être des employés et de responsabilité sociale et environnementale. Cette approche innovante illustre l’engagement de Kinross en faveur d’une communication transparente et d’une exploitation minière responsable.

S’inscrivant dans la continuité du succès des éditions précédentes, le salon Mining Indaba 2026 suscite un intérêt accru et favorise des échanges soutenus avec les principaux acteurs de l’écosystème minier africain. Il contribue ainsi à renforcer la visibilité de la Mauritanie en tant que juridiction minière de plus en plus attractive sur le continent.

Kinross se réjouit de s’associer, une nouvelle fois, à la République islamique de Mauritanie pour cette participation conjointe au Mining Indaba, rendez-vous stratégique pour l’ensemble des acteurs engagés dans le développement du secteur minier africain.

FIN