Festival International de Mederdra : un coup d’essai devenu coup de maître

Il y a quelques semaines, la ville historique de Mederdra a vibré au rythme de la culture, de l’unité et de la mémoire. Pour une première édition, le Festival culturel international de Mederdra s’est imposé comme un événement majeur, tant par sa qualité organisationnelle que par sa profondeur symbolique. Ce qui n’était au départ qu’un pari audacieux, est devenu un ‘coup de maître’ salué par tous.

À travers ce festival, Mederdra a su s’affirmer comme une capitale culturelle vivante, forte de son héritage historique, de sa diversité sociale et de la richesse de ses contributions à la culture mauritanienne. Elle a rappelé au monde qu’elle fut jadis le cœur battant de l’émirat du Trarza et qu’elle reste aujourd’hui le berceau de la culture iguidienne avec tout ce que cela implique de finesse, d’élégance et de transmission des savoirs.

Mais au-delà de l’aspect culturel, ce festival a surtout mis en lumière l’unité et la solidarité exemplaire de ses fils et filles. Tous les enfants de Mederdra, des quatre coins du pays et de la diaspora, se sont retrouvés dans un élan commun, transcendés par le désir de servir leur terroir, de préserver leur identité et de transmettre leurs valeurs.

L’organisation de cet événement n’a pas seulement célébré la culture, elle a aussi valorisé la dignité d’une population fière, attachée à ses racines mais tournée vers l’avenir. Conférences, expositions, performances artistiques, poésie, musique traditionnelle et panels intellectuels ont rythmé ce festival, offrant une mosaïque fidèle de ce que représente Mederdra dans l’imaginaire mauritanien.

Par cet acte fort, Mederdra a non seulement restauré sa place dans le paysage culturel national, mais elle a aussi envoyé un message clair : la culture est un levier de développement, un pont d’unité, et un espace de reconnaissance collective.

Mederdra, la culture te tire sa révérence.

Cheikh Moctar