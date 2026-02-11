Super D2 (Zone Nouakchott) : l’AS Armée prend les commandes

La quatrième journée du championnat de Super D2 – zone Nouakchott (saison 2025-2026) – a livré son verdict. Entre confirmation en tête, resserrement du peloton et premières alertes en bas de tableau, la compétition gagne déjà en intensité. Grâce à une nouvelle victoire maîtrisée face au Widad Arafat (2-1), l’AS Armée s’installe seule en tête du classement avec 10 points au compteur (3 victoires, 1 nul). Solide défensivement et réaliste offensivement, le leader confirme son statut de sérieux prétendant à la montée.

Derrière, le FC Amitié 2020 reste au contact après son succès convaincant contre l’ASC Riyadh (3-1). Avec 9 points, l’Amitié poursuit sa belle dynamique et maintient la pression sur le leader. Tenu en échec par l’ASAC Concorde (1-1), le FC Brakna complète le podium avec 8 points, dans un championnat où chaque faux pas peut coûter cher. Le milieu de tableau demeure extrêmement serré. L’ASAC Concorde et l’AS Vallée totalisent chacun 7 points, suivis de près par le Star Arafat et le Ways FC (6 points). La lutte pour les places d’honneur reste ouverte et promet une suite de saison disputée.

En bas de classement, la situation devient plus délicate pour le FC Oasis (13ème, 2 points) et surtout pour le Centre Moulaye M’Bareck, lanterne rouge avec 1 seul point après quatre journées. Malgré une résistance affichée par moments, les résultats tardent à venir et l’urgence de réaction se fait sentir. Avec des écarts minimes et plusieurs équipes encore en embuscade, la Super D2 zone Nouakchott confirme son caractère imprévisible. La cinquième journée s’annonce déjà décisive pour les ambitions des uns et la survie sportive des autres.

Kaédi FC : opération réussie pour El Vih El Barka

Victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur lors de la neuvième journée disputée à Atar face au FC Nzidane (3-4), le milieu récupérateur du Kaédi FC, El Vih El Barka, a été opéré avec succès dans la nuit du mardi au mercredi dernier à la Clinique El Manar. L’intervention a été réalisée par le professeur Mohamed Mahmoud El Hacen, médecin des équipes nationales, qui a confirmé le bon déroulement de l’opération. Le joueur a reçu le soutien et la solidarité de nombreux proches et camarades, dont Cheikhna Séméga, actuellement en route pour rejoindre sa nouvelle destination, le MAS de Fès, ainsi que plusieurs membres du Kaédi FC en partance pour Nouadhibou. La direction du club, ainsi que les fans, souhaitent un prompt rétablissement à El Vih El Barka, espérant le revoir rapidement sur les terrains. « Nous sommes tous à ses côtés dans cette épreuve et lui souhaitons un retour rapide et complet », a indiqué le club, via sa page officielle Facebook.

Sidi Mohamed Abdellahi soulagé : la sanction ramenée à un mois

Sidi Mohamed Abdellahi peut enfin pousser un ouf de soulagement. Initialement suspendu pour une durée d’un an par la Commission de discipline, l’entraîneur de l’AS Pompiers a vu sa lourde sanction sensiblement allégée par la Commission de recours de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM), le 4 Février dernier. Saisie par le club, l’instance d’appel a certes reconnu l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve, reproché au technicien à la suite de déclarations publiques jugées excessives. Toutefois, la Commission a estimé que ces propos ne présentaient aucun caractère injurieux, offensant ou diffamatoire. Considérant cette absence de propos outrageants comme une circonstance atténuante, elle a opté pour une sanction réajustée et proportionnée.

Statuant en dernier ressort, la Commission de recours a décidé en conséquence de confirmer la responsabilité disciplinaire de Sidi Mohamed Abdellahi pour violation de l’obligation de réserve, tout en ramenant la sanction à un mois d’interdiction d’accès aux stades, à compter de la notification de la décision. Elle a également infligé à l’intéressé une amende de 10 000 MRU, tout en lui rappelant son devoir de loyauté, de retenue et de respect des procédures institutionnelles pour toute contestation. Cette décision met un terme définitif à la procédure disciplinaire engagée et offre à l’AS Pompiers une meilleure lisibilité quant à la situation de son staff technique, à l’approche des prochaines échéances de la compétition.

Super D3 2026 : le calendrier de la première journée dévoilé

Le tirage au sort de la Super D3, édition 2026, a été effectué le mardi 3 Février, marquant officiellement le lancement de la nouvelle saison du championnat de troisième division en Mauritanie. À l’issue de cette cérémonie, le programme complet de la première journée a été rendu public. Le coup d’envoi du championnat est fixé au 14 Février prochain. Cette journée inaugurale proposera plusieurs affiches équilibrées, mettant aux prises des formations ambitieuses désireuses de réussir leur entrée en compétition et de poser les bases d’une saison réussie.

Programme de la 1ʳᵉ journée – Super D3 (Journée 01)

Chebab Mellah vs Nassr Dar Naïm ; El Wihda vs FC LAR 9 ; Centre El Mina vs FC Nahda ; Union Arafat vs FC ; Tensoueïlim ; FC Arafat vs Renaissance Sebkha ; ASC Kouva vs Chbar Club ; équipe exempte : Étoile Nouakchott. Avec ces premières confrontations, la Super D3 s’annonce déjà disputée et promet une saison riche en enjeux, tant dans la course à la montée que dans la lutte pour le maintien. Les clubs disposent désormais d’une date claire pour affiner leur préparation avant le début officiel des hostilités.

Super D1 (16ème journée) : l’ASC Police freine l’AS Douanes

L’ASC Police et l’AS Douanes se sont quittées sur un score de parité (1-1), à l’occasion de la 16ème journée du championnat national du Super D1. Les Policiers ont rapidement pris l’avantage grâce à Sidi Cheikh Matalla, auteur de l’ouverture du score dès la 9ème minute, concrétisant une entame de match pleine d’intensité. Mais au retour des vestiaires, l’AS Douanes est parvenue à rétablir l’équilibre par l’intermédiaire d’Abdellahi Yatma « Chagrane », qui a trouvé le chemin des filets à la 50ème minute. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score n’évoluera plus. Un nul qui permet à l’ASC Police, dirigée par Taleb Lemrabott, de porter son total à 21 points, occupant désormais la 7ème place du classement. De son côté, l’AS Douanes atteint 31 points et conserve provisoirement la seconde position, mais reste sous la menace du FC Nzidane, qui pourrait la dépasser en cas de victoire face à l’Inter lors de cette même journée.

Stage en Algérie : deuxième revers consécutif pour les U17 mauritaniens

La sélection mauritanienne des moins de 17 ans a concédé une deuxième défaite consécutive lors de son stage préparatoire en Algérie. Opposés à leurs homologues algériens pour leur seconde rencontre amicale, les Mourabitounes U17 se sont inclinés sur le score de 2-0, le samedi 7 Février au stade Mustapha Tchaker de Blida. Ils s’étaient inclinés sur un score identique lors de la première rencontre.

Super D1 – 16ème journée : l’ASC SNIM et le Kaédi FC se neutralisent

L’ASC SNIM et le Kaédi FC se sont quittés dos-à-dos (1-1), le samedi 7 Février, à l’occasion de la 16ᵉ journée du championnat national de Super D1 2025-2026, au terme d’une rencontre équilibrée et engagée. Les locaux de l’ASC SNIM ont ouvert le score dès la 20ème minute grâce à Amadou Bilal, auteur d’une réalisation distinguant une entame de match maîtrisée par son équipe. Plus entreprenants en première période, les joueurs de SNIM ont su imposer leur rythme sans toutefois parvenir à creuser l’écart avant la pause.

Au retour des vestiaires, le Kaédi FC a montré un tout autre visage. Plus agressifs dans le jeu et mieux organisés, les visiteurs ont été récompensés de leurs efforts à la 48ème minute par l’égalisation de Mohamadou Mansour Thiam. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence dans le reste de la rencontre. Ce match nul permet aux deux équipes d’ajouter un point à leur compteur, dans un championnat toujours aussi disputé, où chaque point compte à l’approche des dernières journées.

Coupe du Président de Minifootball 2026 : le grand rendez-vous du mois de Février

La scène nationale du minifootball s’apprête à vibrer avec le lancement de la Coupe du Président de Minifootball 2026, l’événement majeur de la discipline en Mauritanie. Prévue en ce mois de Février 2026, cette compétition d’envergure doit réunir jusqu’à trente-six équipes, dans un format inspiré de la Ligue des champions de l’UEFA, garantissant spectacle et intensité à chaque rencontre.

Un format attractif et inclusif

Les clubs participants devront s’acquitter de frais d’inscription modulés selon leur statut : 5 000 MRU pour les équipes indépendantes ; 3 000 MRU pour les clubs disposant d’un récépissé ; 2 000 MRU pour les clubs affiliés à la FMRIM. La compétition se distingue également par un motivant système de primes assurant une gratification progressive aux clubs engagés : 1 000 MRU pour les équipes éliminées au premier tour ; 2 000 MRU pour les huitièmes de finale ; 4 000 MRU pour les quarts de finale ; 6 000 MRU pour les demi-finalistes ; 12 000 MRU pour le vice-champion et 50 000 MRU pour le club sacré champion.

Un enjeu national et international

Au-delà du trophée et des récompenses financières, cette compétition revêt un enjeu stratégique majeur : elle servira de base à la sélection des joueurs appelés à représenter la Mauritanie lors de la Coupe Arabe de Minifootball 2026, prévue du 5 au 16 Avril 2026 aux Émirats Arabes Unis. Dans ce climat concurrentiel, avec des enjeux sportifs élevés et une dimension internationale, cette édition 2026 s’annonce comme un tournant décisif pour le développement et la visibilité du minifootball mauritanien.

Sebkha : mise en service d’un nouveau complexe sportif et d’une Maison des jeunes

Le ministre de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, monsieur Mohamed Abdallahi ould Louly, a procédé, le vendredi soir 6 Février, à l’inauguration officielle du complexe sportif et de la Maison des jeunes de la commune de Sebkha, marquant ainsi leur entrée en service. Ce nouvel ouvrage constitue un renforcement significatif des infrastructures sportives urbaines. Il est doté de gradins pouvant accueillir mille spectateurs, d’un terrain principal en gazon synthétique couvrant une superficie de 7 140 m², d’un tunnel réservé aux joueurs, ainsi que de plusieurs installations annexes comprenant des aires de pétanque, handball, volleyball, court de tennis, vestiaires et un terrain de basketball de proximité. Dans son discours, le ministre a exhorté les jeunes à faire un usage responsable et optimal de ces infrastructures, les invitant à développer leurs compétences sportives dans des cadres organisés, propices à l’émergence d’équipes structurées capables de représenter le pays sur les scènes continentale et internationale.

Il a par ailleurs mis en avant le rôle de ces espaces dans la prévention des comportements à risques, notamment la consommation de drogues et les dérives liées au mauvais usage du numérique. À ce titre, il a rappelé la poursuite du Programme national de protection de la jeunesse, lancé il y a environ huit mois, et articulé autour de quatre axes majeurs visant l’encadrement et l’autonomisation des jeunes. La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, monsieur Ki Amadou El Hadj, du conseiller technique chargé des sports, monsieur Mohamed Souleymane Lou, du directeur général adjoint des sports, de la directrice générale adjointe de la jeunesse, ainsi que des autorités administratives et municipales locales, de représentants des fédérations sportives nationales et d’un large public de jeunes de la commune de Sebkha.

Transfert : Mohamed Zoueid en prêt à l'Amanat Baghdad (Irak)

Le FC Nouadhibou a annoncé, le vendredi 6 Février, le prêt de son défenseur international Mohamed Ramadan Zoueïd (25 ans) au club Amanat Baghdad Sports Club évoluant en Iraq Stars League, la première division du football irakien. Ce prêt s’inscrit dans la volonté du club d’offrir au joueur l’opportunité de vivre une nouvelle expérience professionnelle, susceptible de contribuer au développement de son niveau technique et à l’enrichissement de son vécu compétitif. Le FC Nouadhibou souhaite à son international plein succès dans son nouveau défi avec Amanat Baghdad, en espérant qu’il réalise des performances de haut niveau à la hauteur de ses qualités et de sa valeur technique. Bon voyage, Mohamed, avec tous nos vœux d’adaptation rapide et de retour réussi au sein de l’équipe !

Futsal – CAN 2026 deuxième tour des qualifications : le Mozambique élimine la Mauritanie

La sélection mozambicaine de futsal s’impose face à son homologue mauritanienne sur le score de trois buts à un, lors du match retour du tour décisif des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2026, disputé ce dimanche 8 Février à Maputo. À l’aller, le Mozambique s’était déjà imposé 4 buts à 3. Sur l’ensemble des deux rencontres, la Mauritanie est donc éliminée au deuxième tour des qualifications.

Super D1 : Le FC Tevragh Zeïna renoue avec la victoire face au Chemal FC

Le FC Tevragh-Zeïna a mis fin à sa série de mauvais résultats en s’imposant face au Chemal FC (2-0), le dimanche 8 Février, lors de la 16ème journée de Super D1 2025-2026. Longtemps indécise, la rencontre a basculé en seconde période grâce à l’ouverture du score d’Ahmed Ahmed à la 57ème minute, avant que Yacoub Sokhonkho ne scelle définitivement la victoire des Galactiques à la 81ème minute. Ce succès permet au FC Tevragh Zeïna de totaliser désormais 19 points et de remonter à la neuvième place du classement, retrouvant ainsi confiance après une longue période de disette. De son côté, le Chemal FC marque le pas et recule au huitième rang avec 20 unités, manquant l’occasion de se rapprocher du haut du tableau.