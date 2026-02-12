Nuit de terreur à Nouakchott-Est

La zone Est de Nouakchott (Toujounine, Tarhil, Bouhdida, El Vellouja et Ten Soueïlim), vit, à l’ordinaire, dans un climat d’insécurité relative. Chaque jour y connaît son lot de délits. Des petits voyous circulent et braquent par çi et par là, mais sans blesser ni tuer, dans la plupart des cas. Des cambriolages sont aussi signalés de temps à autre, ainsi que des viols. Les cellules des différents commissariats de police sont le plus souvent peuplées de gardés à vue...

Mais, comme nous l’avons dernièrement signalé, la situation s’est notablement aggravée, les semaines passées, des chenapans ne cessant de braquer et agresser les passants le long de l’axe central. Avec notamment un summum sans précédent au cours de la nuit du samedi 31 Mars au dimanche 1er Février. Des bandes ont commencé à sévir très tôt entre le quartier Carrefour Ten Soueilim et celui du marché Lekbeïd...

L'une d’entre elles a braqué des dizaines de personnes et poignardé cinq jeunes hommes qui tentaient de résister. Ils ont blessé deux hommes devant la mosquée du virage Ould Greïmich devant une foule qui n'a pas osé intervenir. Empestant le haschich, ils se sont ensuite retirés lentement, comme si de rien n'était. Informés par des témoins, trois policiers qui se trouvaient dans un véhicule garé non loin ont réagi tardivement, alors que les malfaiteurs avaient déjà disparu.

Drame du carrefour

Au carrefour Ten Soueïlim, trois repris de justice fraîchement sortis de prison ont semé la terreur pendant toute une heure. Ils ont investi des boutiques de femmes ouvertes dans une ruelle arrière d'un marché jouxtant ledit carrefour. Trois jeunes dames dont une allaitait un bébé se tenaient dans la première échoppe. L'un des malfrats a mis une machette au cou du nourrisson et menacé de l'égorger, si celles-ci ne leur remettaient le contenu de leurs sacs à main. Dans une autre boutique, ils ont braqué d'autres femmes, emportant argent et téléphones. Dans la troisième, ils ont poignardé une dame qui a crié. Ainsi alerté, un militaire qui passait non loin est intervenu et a réussi à maîtriser l’un des truands, mais un des complices de celui-ci l’a violemment poignardé au dos. Le courageux soldat a alors lâché prise alors et est tombé au sol, baignant dans son sang. Aucun des nombreux vendeurs et visiteurs du marché n'est intervenu par crainte des malfaiteurs. En se retirant, ces bandits ont encore braqué et blessé trois autres personnes, avant de disparaître.

Recherche des coupables

Alertés, des dizaines de policiers ont investi la zone, raflant, tout la nuit durant, le moindre djenk croisé. Les violons des commissariats se sont ainsi remplis de suspects. Une des bandes épinglées a reconnu avoir poignardé et délesté plusieurs personnes. Le lendemain soir, les agents de recherche de tous les commissariats de police de Toujounine et d'Arafat ont su réunir leurs efforts pour dénicher, après une minutieuse recherche, le repaire de la bande du carrefour Ten Soueïlim. Interrogés, ses trois éléments ont reconnu avoir poignardé le militaire et braqué les femmes. Ils ont été déférés et écroués. Espérons que les responsables du secteur de la justice veilleront à ce qu'aucun criminel de sang ne sera désormais plus libéré lors des prochaines grâces présidentielles.

Mosy