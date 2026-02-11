Serrons les rangs, les prédateurs avancent !

Quelques métaux – dix-sept à ce jour – dotés de propriétés uniques, indispensables aux technologies modernes (smartphones, moteurs de voitures électriques, éoliennes…) constituent ce qu’on appelle les « métaux rares ». IIs sont devenus l’objet de toutes les convoitises des investisseurs et des industriels, notamment chinois qui en dominent 70% de la production mondiale et 90% du raffinage ; et aussi indiens, en moindre part. Une situation insupportable aux hommes d’affaires américains, Donald Trump, ainsi chargé, par ceux-ci, d’obtenir des résultats concrets dans l’établissement de la suprématie des USA en ce domaine.

Mais, grevés par les coûts de leur main d’œuvre, qui les handicapent considérablement dans la concurrence sur le marché international, les États-Unis ont peu ou prou de solutions « à l’amiable » qui leur permettraient d’obtenir quasiment gratuitement la gestion de ces nouveaux métaux précieux. La volonté agressive de Trump de mettre la main sur le Venezuela, le Groenland et certains pays africains comme le Congo ou la Guinée – en ce qui concerne notre continent qu’il traitait dans son premier mandat, de « merdier » – ne peut s’expliquer que par la volonté de mettre la main sur leurs ressources. Lourds enjeux, porteurs de conflits, voire de guerre…

Si l’on ajoute, à cette dynamique, l’activisme et la puissance de l’industrie de l’armement et le va-t-en-guerre réitéré, il devient impératif, pour les États comme le nôtre, disposant de ressources convoitées ( gaz , pétrole, uranium, phosphates, or et autre énergie verte…) d’être vigilants, peut-être approprié d’examiner comment consolider le front politique intérieur, car l’expérience a démontré que c’est toujours par les fissures des divergences politiques internes que la main extérieure s’immisce et établir un pacte national autour de la gestion des ressources définissant et garantissant leurs modalités d’attribution et de gestion. Exécuté par un comité de sages appuyés par des experts multidisciplinaires (juristes, financiers environnementalistes…), ce contrat doit transcender les alternances politiques. Ses membres nommés à vie, comme c’est le cas pour les membres de la Cour suprême aux USA.

Ce n’est là que des réflexions aux portées limitées, mais une chose est sûre : il serait suicidaire de laisser la gestion des ressources entre les mains de bureaucrates incompétents et corrompus, à un moment où la voracité des puissances s’affiche avec tant de hargne.

Ahmed Ould Cheikh