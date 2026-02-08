Ghazouani à Kaédi: Les grands thèmes du discours 

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a entamé une visite dans la région de Kaédi ce dimanche, avec l’unité nationale et les perspectives du prochain dialogue au centre du discours.

Au cours d’un rassemblement populaire dans la capitale du Gorgol, le chef de l’Etat a expliqué les raisons de ce déplacement: “Je ne suis pas venu vous voir aujourd’hui dans le cadre d’une campagne électorale, ni en raison d’une crise ou d’une situation d’urgence. Je suis là pour rencontrer directement les populations, communiquer avec elles, discuter de la situation générale du pays, constater moi-même vos conditions de vie et vos problèmes, écouter vos avis au sujet des défis face auxquels le pays est confronté”.

Ghazouani a par la suite lancé un vibrant appel à la cohésion nationale: « nous voulons l’image d’un peuple cohésif et uni, qui croit!en sa capacité à bâtir une nation grâce à toutes les composantes de la société » pour créer les conditions de l’avènement “d’une nation unie par un lien fort, présentant une identité idéologique, une histoire et un avenir partagé. Notre pays est aujourd’hui stable. Les institutions fonctionnent normalement. C’est une grâce pour laquelle nous remercions Allah, le tout puissant. L’un des éléments qui protègent cette stabilité et cette sécurité est notre unité nationale. Un rempart inébranlable contre les défis, fondement de la stabilité politique et sociale, première condition pour la prospérité et le développement”.

Le président de la République explique avoir œuvré au renforcement de cette unité en créant “les conditions d’un climat politique apaisé, en éliminant les tensions, les conflits, la discorde et tous leurs effets négatifs”.,

Abordant la perspective du prochain dialogue, Ghazouani a fait un focus sur le processus des consultations préliminaires: “nous avons adopté une approche d’ouverture et de consultations avec tous, tenu des réunions avec toutes les parties prenantes et lancé un processus préparatoire sur le point d’être achevé, en vue d’un dialogue inclusif pour construire un consensus sur toutes les grandes questions nationales”.