Baptème de feu réussi pour le FCJ à Nouakchott

Le Front pour la citoyenneté et la justice (FCJ) a tenu, ce 7 février 2026, son premier meeting dans l’espace situé en face de la foire d’Elmina (Nouakchott sud ).

Placé sous le thème : « La citoyenneté d’abord, la justice pour toujours », ce premier pas vient consacrer le lancement officiel des activités de ce parti qui a reçu, il y a quelques mois, son récépissé. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le baptême de feu est réussi, le pari gagné; la mobilisation était à la hauteur des attentes des organisateurs qui ont parlé de « surprise agréable », à travers les nombreuses prises de paroles.

Depuis sa reconnaissance, le parti dirigé par Jemil Mansour déploie une campagne de sensibilisation et d’explication du projet de société dont il est porteur. Tous les orateurs ont souligné que le FCJ est un parti fédérateur, un creuset de l’unité nationale, un parti qui rassemble la Mauritanie dans toute sa diversité

Les intervenants ont profité de leur première sortie pour inviter les mauritaniens, toutes composantes confondues, blanche, haratine, Pulaar, Soninké et Ouolof, à rejoindre ce parti, leur parti, en vue de refonder leur pays.

A l’endroit de la classe politique, ceux qui regarderont les images de ce meeting, sauront qu’il faudra désormais compter avec nous, ont clamé plusieurs orateurs.

Prenant la parole pour clôturer le meeting, le président du parti, Mohamed Jemil Mansour a remercié les participants venus de Nouakchott et d’ailleurs, félicité les organisateurs, avec à leur tête la vice-présidente du parti Mariam Hbiby Neinine, pour avoir relevé le défi de la mobilisation.

Face au public acquis, le président du FCJ a lancé à l’endroit de la classe politique que l’entrée du FCJ va bousculer l’arène politique et ses pratiques, il faudra désormais compter sur nous. Il a rappelé que le FCJ soutient le président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani pour ses nombreuses réalisations qu’il faudra consolider et poursuivre au profit de tous les mauritaniens où qu’ils se trouvent dans le pays. Le président Jemil a ensuite indiqué que le parti va démarrer, à compter de ce jour, une campagne d’explication du projet de société du parti, les textes seront traduits dans toutes les langues nationales pour permettre à tous les mauritaniens de se faire leur opinion. Le FCJ est un parti différent par son projet, sa philosophie et sa démarche, a souligné le leader du FCJ avant d’indiquer que le parti ne va pas tarder à démarrer une campagne d’implantation à l’intérieur du pays.